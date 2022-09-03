YAŞAM
03 Eylül 2022 - 10:57

Serdivan Belediyesi'nden Iklim Krizi Ile Mücadelede Uluslararası Adım

Serdivan Belediyesi Avrupa Birliği(AB) Komisyonu’nun 2030 yılını hedefleyen 5 misyonundan bir tanesi olan “İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi-Avrupa”ya dahil oldu.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 10:57
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Serdivan Belediyesi'nden Iklim Krizi Ile Mücadelede Uluslararası Adım


Serdivan Belediyesi Avrupa Birliği(AB) Komisyonu'nun 2030 yılını hedefleyen 5 misyonundan bir tanesi olan “İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi-Avrupa”ya dahil oldu.


Serdivan Belediyesi Eylül Ayı olağan meclis toplantısında görüşülen ve meclis tarafından oy birliğiyle Başkan Yusuf Alemdar'a yetki verilen “İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi-Avrupa”nın, AB iklim ve enerji hedeflerini gerçekleştirmeye ve aşmaya gönüllü olarak bağlı yerel yönetimleri bir araya getirmek amacıyla 2008 yılında Avrupa'da başlatılan bir girişim olduğu belirtildi.




AB iklim ve enerji hedeflerini uygulamaya gönüllü 57 ülkeden 9 binden fazla yerel ve bölgesel yetkiliyi bir araya getiren bu projede imzacı şehirlerin, sera gazı azaltma hedefinin uygulanmasını ve iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyumla mücadele için ortak bir yaklaşımın benimsenmesini destekledikleri dile getirildi. Türkiye'den sözleşmeye taraf olan 42 yerel yönetim bulunduğu ve Marmara Belediyeler Birliği de Başkanlar Sözleşmesi girişiminde Destekleyici Kuruluş olarak yer aldığı belirtildi.


Çevre odaklı, çağdaş bir belediyecilik ve sürdürebilir bir yaşam hedefi için önemli bir adım daha atıldığını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ülkemizden de belediyelerin, bu misyona dahil edilmesinin iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmaların bir ürünü olduğuna dikkat çekti. Başkan Alemdar, “Çocuklarımıza güvenli ve sağlıklı bir gelecek, temiz ve sürdürülebilir bir çevre bırakmak için sorumluluklarımız var. Nihai hedefimiz, Serdivan'ın daha yaşanabilir, temiz ve çevreye duyarlı bir kent olmasıdır” şeklinde konuştu.

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Haber Editörü
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