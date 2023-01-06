MAGAZİN
06 Ocak 2023 - 00:04

Seren Serengil Basın Suçları Savcılığına saatlerce ifade verdi

Hadise hakkında konuşan Seren Serengil için suç duyurusunda bulundu

MAGAZİN
06 Ocak 2023 - 00:04
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Seren Serengil Basın Suçları Savcılığına saatlerce ifade verdi


Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil son yayında Hadise hakkında büyük bir iddia da bulunmuştu. Şarkıcı İbrahim Tatlıses’in Hadise’yi koruduğunu iddia eden Seren Serengil buna sebep olarak şarkıcı Ebru Gündesin eski eşi Reza Zarrab ile samimiyetinden kaynaklı olarak ‘yenge statüsünden koruyor’ demişti. Şarkıcı İbrahim Tatlıses’in kendisine Hadise hakkında iyi şeyler söylemesini rica eden mesajlar gönderdiğini söyleyen Seren Serengil’in iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Seren Serengil

Hadise iddialara suç duyurusu ile yanıt verdi 

Şarkıcı Hadise hakkında çıkan iddialar hakkında Seren Serengil hakkında suç duyurusunda bulundu. Ara ara Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Hadise iddialar hakkında sessizliğini koruyordu. Bugün Seren Serengil’in hakkında şarkıcı İbrahim Tatlıses tarafından korunuyor sebebi Reza Zarrab demesi üzerine suç duyurusunda bulundu. Savcılığa 3 saat süreyle ifade veren sunucu Seren Serengil Basın Suçlarına ifadesini verdikten sonra kameraların sorularını yanıtladı. Seren Serengil

İddialarının arkasında 



Akşam saatlerinde ifade vermeye giden Seren Serengil’in ifadesi yaklaşık 3 saat sürdü. Şarkıcı Hadise’nin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğu için ifade vermeye geldiğini söyleyen Seren Serengil :’ Hadise Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşk ile alakalı hakkımızda suç duyurusunda bulunmuş. Bizde tanıklarımızın isimlerini verdik. Reza Zarrab’ın eski avukatı, Ebru Gündesin avukatı ve Ebru Gündeş’i konu hakkında şahit olarak gösterdik. ‘ diyerek iddialarının arkasında olduğunu yenilemiş oldu. Seren Serengil

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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