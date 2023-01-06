Seren Serengil Basın Suçları Savcılığına saatlerce ifade verdi

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil son yayında Hadise hakkında büyük bir iddia da bulunmuştu. Şarkıcı İbrahim Tatlıses’in Hadise’yi koruduğunu iddia eden Seren Serengil buna sebep olarak şarkıcı Ebru Gündesin eski eşi Reza Zarrab ile samimiyetinden kaynaklı olarak ‘yenge statüsünden koruyor’ demişti. Şarkıcı İbrahim Tatlıses’in kendisine Hadise hakkında iyi şeyler söylemesini rica eden mesajlar gönderdiğini söyleyen Seren Serengil’in iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
Hadise iddialara suç duyurusu ile yanıt verdiŞarkıcı Hadise hakkında çıkan iddialar hakkında Seren Serengil hakkında suç duyurusunda bulundu. Ara ara Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Hadise iddialar hakkında sessizliğini koruyordu. Bugün Seren Serengil’in hakkında şarkıcı İbrahim Tatlıses tarafından korunuyor sebebi Reza Zarrab demesi üzerine suç duyurusunda bulundu. Savcılığa 3 saat süreyle ifade veren sunucu Seren Serengil Basın Suçlarına ifadesini verdikten sonra kameraların sorularını yanıtladı.
İddialarının arkasında
Akşam saatlerinde ifade vermeye giden Seren Serengil’in ifadesi yaklaşık 3 saat sürdü. Şarkıcı Hadise’nin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğu için ifade vermeye geldiğini söyleyen Seren Serengil :’ Hadise Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşk ile alakalı hakkımızda suç duyurusunda bulunmuş. Bizde tanıklarımızın isimlerini verdik. Reza Zarrab’ın eski avukatı, Ebru Gündesin avukatı ve Ebru Gündeş’i konu hakkında şahit olarak gösterdik. ‘ diyerek iddialarının arkasında olduğunu yenilemiş oldu.