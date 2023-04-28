Seren Serengil'den flaş Kadir Doğulu yorumu! İlk kez aldatmadı dedi: Diğerlerini peş peşe sıraladı!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun ilişkisi hakkında çıkan ihanet iddiaları, ünlü isimler ve medya tarafından yakından takip ediliyordu. İddiaların ardından Seren Serengil'in yaptığı yorumlar ise büyük yankı uyandırmıştı.
Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı bir yorumda, Neslihan Atagül'ün çok özel bir kız olduğunu ve ona ihanet edilmesinin çok üzücü olduğunu belirtmişti. Daha sonra Söylemezsem Olmaz programında da Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun ilişkisi hakkında uzun uzun konuşan Serengil, ikili hakkındaki iddiaları detaylı bir şekilde açıklamıştı. Seren Serengil'in iddialarından biri, Kadir Doğulu'nun 2. kadın olarak gösterilen Serra Arıtürk ile ilişkisi olduğuydu. Ancak Arıtürk, bu iddiayı yalanlamıştı. Seren Serengil ise Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk ile birlikte olduğunu öğrendiğini ve büyük olaylar çıktığını söylemişti. Ayrıca Serengil, Neslihan Atagül'ün aldatıldığını da iddia etmişti.