Seren Serengil'den flaş Kadir Doğulu yorumu! İlk kez aldatmadı dedi: Diğerlerini peş peşe sıraladı!













İŞTE SEREN SERENGİL'İN PAYLAŞIMI





Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun ilişkisi hakkında çıkan ihanet iddiaları, ünlü isimler ve medya tarafından yakından takip ediliyordu. İddiaların ardından Seren Serengil'in yaptığı yorumlar ise büyük yankı uyandırmıştı.Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı bir yorumda, Neslihan Atagül'ün çok özel bir kız olduğunu ve ona ihanet edilmesinin çok üzücü olduğunu belirtmişti. Daha sonra Söylemezsem Olmaz programında da Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun ilişkisi hakkında uzun uzun konuşan Serengil, ikili hakkındaki iddiaları detaylı bir şekilde açıklamıştı. Seren Serengil'in iddialarından biri, Kadir Doğulu'nun 2. kadın olarak gösterilen Serra Arıtürk ile ilişkisi olduğuydu. Ancak Arıtürk, bu iddiayı yalanlamıştı. Seren Serengil ise Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk ile birlikte olduğunu öğrendiğini ve büyük olaylar çıktığını söylemişti. Ayrıca Serengil, Neslihan Atagül'ün aldatıldığını da iddia etmişti.Bir süre sonra Kadir Doğulu, Alaçatı'da bir mekanda iki kadınla samimi bir şekilde görüntülendi. Bu görüntüler, Seren Serengil'in daha önce yaptığı iddiaları doğrular nitelikteydi. Seren Serengil de bu görüntüler sonrasında Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse kimseyi kandıramaz" mesajını vermişti. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun ilişkisindeki ihanet skandalı, ülkede geniş yankı uyandırmıştı. İkilinin hayranları ise büyük bir şok yaşamıştı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bu skandal sonrasında bir süre sessiz kalmıştı. Ancak sonrasında çift, ilişkilerine devam edeceklerini açıklamışlardı.