Seren Serengil’den Hadise’ye hayvan benzetmesi

Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hadise geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ile sosyal meydada uzun süre konuşulmuştu. Sunucu Serenserengil şarkıcı Hadise’nin yaptığı paylaşımı haber bir sosyal medya hesabına öyle bir yorum yaptı ki görenler şoke oldu.
Yasak ilişkiyi de gündeme getiren oyduSunucu Seren Serengil geçtiğimiz günlerde Hadise’nin şarkıcı Ebru Gündeş;’in eski eşi Reza Zarrab ile evliyken onunla görüştüğüne dair bir takım mesajları ifşalamış ve birlikte olduklarını iddia etmişti. Bu haber uzun süre konuşulmuştu. Şarkıcı Hadise ile Serenserengil arasında buzlar erimiyor. Hadise’nin fotoğrafını kurbağaya benzeterek ‘kermin’ yorumunda bulundu. Seren Serengil’in yorumu kısa sürede sosyal meydada olay oldu.
İşte Serenserengil'in o yorumu.