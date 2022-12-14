MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 12:52

Seren Serengil'den Hadise'ye hayvan benzetmesi

Sunucu Seren Serengil şarkıcı Hadise’nin olay olan paylaşımına tepki yaratan yorum…

MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 12:52
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Seren Serengil’den Hadise’ye hayvan benzetmesi


Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hadise geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ile sosyal meydada uzun süre konuşulmuştu. Sunucu Serenserengil şarkıcı Hadise’nin yaptığı paylaşımı haber bir sosyal medya hesabına öyle bir yorum yaptı ki görenler şoke oldu. Hadise ve Serenserengil

Yasak ilişkiyi de gündeme getiren oydu 

Sunucu Seren Serengil geçtiğimiz günlerde Hadise’nin şarkıcı Ebru Gündeş;’in eski eşi Reza Zarrab ile evliyken onunla görüştüğüne dair bir takım mesajları ifşalamış ve birlikte olduklarını iddia etmişti. Bu haber uzun süre konuşulmuştu. Şarkıcı Hadise ile Serenserengil arasında buzlar erimiyor. Hadise’nin fotoğrafını kurbağaya benzeterek ‘kermin’ yorumunda bulundu. Seren Serengil’in yorumu kısa sürede sosyal meydada olay oldu. Hadise



İşte Serenserengil'in o yorumu. Hadise ve Serenserengil

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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