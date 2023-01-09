Seren Serengil’e Şeyma Subaşı göndermesi tartışma yaratacak

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Hadise ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Seren Serengil’in Şeyma Subaşı ile arasında ki bitmeyen gerginlik herkes tarafından biliniyordu. Seren Serengil’in geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma gelen yorumlar ünlü sunucuyu çileden çıkarttı. Şeyma taklidi yapıyor
Seren Serengil geçtiğimiz günlerde yaz tatilinden kalma pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Gelen yorumlar ünlü sunucuyu sinirlendirdi. Hemen hemen her fırsatta Şeyma Subaşı ile ilgili eleştiri ve yorumlarda bulunan sunucu Subaşı ismini duyunca tepkisini kontrol edemedi. Bir takipçisinin sunucuyu Subaşı’na benzetmesi üzerine ‘bizi bilen biliyor ‘ diyerek başladığı açıklamasında açtı ağzını yumdu gözünü. Seren Serengil'in Şeyma Subaşı hakkında ki söylemleri kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte ünlü sunucunun takipçisine verdiği o cevap.