MAGAZİN
05 Ocak 2023 - 15:49

Seren Serengil Hadise hakkında ortaya öyle bir iddia attı ki yok artık dedirtti

Seren Serengil Hadise ve Reza Zarrab ilişkisi hakkında yeni bir iddia ortaya attı…

MAGAZİN
05 Ocak 2023 - 15:49
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Seren Serengil Hadise hakkında ortaya öyle bir iddia attı ki yok artık dedirtti


Ünlü sunucu Seren Serengil ortaya öyle bir iddia attı ki duyanlar yok artık dedi. Şarkıcı Hadise meslektaşı Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. İddialar zaman zaman yenilenerek gündem olmaya devam ediyordu. Sunucu Seren Serengil sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programında bugün ortaya öyle bir iddia attı ki bu konu uzun süre gündemi meşgul edeceğe benziyor. Hadise ve Reza Zarrab

Yenge olduğu için kolluyor olabilir 

Geçtiğimiz gün dünyaca ünlü sanatçı Dua Lipa ile ilgili paylaşımıyla gündem olan şarkıcı İbrahim Tatlıses’in ben Hadise’yi bilirim ile başlayan açıklaması üzerine sunucu Seren Serengil şarkıcı Tatlıses hakkında :’Bana mesaj atıp Hadise hakkında güzel konuşun diyordu. İbrahim bey Reza bey ile yakın çünkü… İyi şeyler söyle mahkemeye vermesinler diyordu. Bende hep söylüyorum ’Reza ile konuştum diye mesajları var’ diye. Hadise yenge konumunda olduğundan olsa gerek İbrahim bey kolluyor olabilir.’ Diyerek yeni bir tartışma konusunun fitilini ateşlemiş oldu. Seren Serengil’in bu açıklamalarına henüz Hadise veya İbrahim Tatlıses cephesinden bir açıklama gelmedi. Hadise ve Seren Serengil



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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