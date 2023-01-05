Ünlü sunucu Seren Serengil ortaya öyle bir iddia attı ki duyanlar yok artık dedi. Şarkıcı Hadise meslektaşı Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. İddialar zaman zaman yenilenerek gündem olmaya devam ediyordu. Sunucu Seren Serengil sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programında bugün ortaya öyle bir iddia attı ki bu konu uzun süre gündemi meşgul edeceğe benziyor.
MAGAZİN
05 Ocak 2023 - 15:49
Seren Serengil Hadise hakkında ortaya öyle bir iddia attı ki yok artık dedirtti
Seren Serengil Hadise ve Reza Zarrab ilişkisi hakkında yeni bir iddia ortaya attı…
MAGAZİN
05 Ocak 2023 - 15:49
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