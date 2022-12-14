MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 23:21

Seren Serengil, hastanelik oldu! Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Söylemezsem Olmaz Magazin programında enteresan olaylar yaşandı. Canlı yayın esnasında fenalaşan Seren Serengil hastaneye kaldırıldı.

MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 23:21
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Seren Serengil, hastanelik oldu! Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi


Beyaz TV Canlı yayınında Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil, hastanelik oldu. Seren Serengil'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan sevgilisi, yüksek tansiyon ve çene kitlenmesi oldu. Müşahede altına alındı ifadeleriyle hayranlarını bilgilendirdi. Söylemezsem olmaz programın ortasında fenalaşan Seren Serengil hastanelik oldu. Yayından ayrılmak zorunda kalan sanatçının son durumunu ise uzun zamandır birlikte olduğu Mustafa Rahman Tohma paylaştı. Söylemezsem Olmaz programını kapatırken Seren Serengil'le tartışma yaşayan sağlık durumu hakkında bilgi veren Bircan Bali, "Yapımcımız Seren Serengil'in yanına gitti, sağlık durumu gayet iyi" diyerek bilgilendirme yaptı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise sonrası taraflar ve yakınları sosyal medya yoluyla birbirlerine mesaj vermeye devam ettiler.

Bugün canlı yayın esnasında yaşanan bu olay Seren Serengil'in sevenlerini büyük bir endişe içerisine sokarken, ünlü isme sosyal medya üzerinden bir sürü destek mesajı geldiği öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden ayrılığı öğrenilen Serengil'in önümüzdeki günlerde programa yeniden dahil olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.



EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Dünya Kupası'nda finalin adı: Arjantin - Fransa
Dünya Kupası'nda finalin adı: Arjantin - Fransa
Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss, Fransa maçını tamamlayamadı
Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss, Fransa maçını tamamlayamadı
Fas'ta Romain Saiss Fransa maçında sahadan sedyeyle çıktı.Beşiktaşlılar bir hayli endişeli
Fas'ta Romain Saiss Fransa maçında sahadan sedyeyle çıktı.Beşiktaşlılar...
Gheorghe Popescu'dan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
Gheorghe Popescu'dan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
Türk Telekom'dan Ankara'da farklı tarife...
Türk Telekom'dan Ankara'da farklı tarife...
Anadolu Efes evinde kayıp...
Anadolu Efes evinde kayıp...
VakıfBank da Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı...
VakıfBank da Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus Mert Hakan Yandaş'ın biletini kesti
Fenerbahçe'de Jorge Jesus Mert Hakan Yandaş'ın biletini kesti
Beşiktaş, çalışmalarına son sürat devam ediyor...
Beşiktaş, çalışmalarına son sürat devam ediyor...
Şenol Güneş Jackson Muleka'dan sezonun kalan bölümünde çok şey bekliyor
Şenol Güneş Jackson Muleka'dan sezonun kalan bölümünde çok şey...
Beşiktaş Wout Weghorst'un bonservisini almak için harekete geçiyor
Beşiktaş Wout Weghorst'un bonservisini almak için harekete geçiyor
Chelsea'de Armando Broja şoku! Yıldız isim sezonu kapattı
Chelsea'de Armando Broja şoku! Yıldız isim sezonu kapattı
Cristiano Ronaldo ve Real Madrid ilişkisinde bomba gelişme...
Cristiano Ronaldo ve Real Madrid ilişkisinde bomba gelişme...
Eski aslan Jordan Taylor'ın yeni durağı İngiltere oldu. Taylor, London Lions’a imzayı attı...
Eski aslan Jordan Taylor'ın yeni durağı İngiltere oldu. Taylor, London...
Ekrem İmamoğlu’na ünlü isimlerden destek yağıyor
Ekrem İmamoğlu’na ünlü isimlerden destek yağıyor