Seren Serengil, hastanelik oldu! Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Beyaz TV Canlı yayınında Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil, hastanelik oldu. Seren Serengil'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan sevgilisi, yüksek tansiyon ve çene kitlenmesi oldu. Müşahede altına alındı ifadeleriyle hayranlarını bilgilendirdi. Söylemezsem olmaz programın ortasında fenalaşan Seren Serengil hastanelik oldu. Yayından ayrılmak zorunda kalan sanatçının son durumunu ise uzun zamandır birlikte olduğu Mustafa Rahman Tohma paylaştı. Söylemezsem Olmaz programını kapatırken Seren Serengil'le tartışma yaşayan sağlık durumu hakkında bilgi veren Bircan Bali, "Yapımcımız Seren Serengil'in yanına gitti, sağlık durumu gayet iyi" diyerek bilgilendirme yaptı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise sonrası taraflar ve yakınları sosyal medya yoluyla birbirlerine mesaj vermeye devam ettiler.
Bugün canlı yayın esnasında yaşanan bu olay Seren Serengil'in sevenlerini büyük bir endişe içerisine sokarken, ünlü isme sosyal medya üzerinden bir sürü destek mesajı geldiği öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden ayrılığı öğrenilen Serengil'in önümüzdeki günlerde programa yeniden dahil olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.