MAGAZİN
20 Kasım 2022 - 00:56

Seren Serengil iddianın dozunu kaçırdı! Hadise için öyle bir iddiada bulundu ki sonu orada biter...

Hadise ile Seren Serengil arasındaki sular durulmak bilmiyor. Son iddia bardağı taşıran son damla oldu. Kürtaj iddiası ortalığı karıştıracak.

MAGAZİN
20 Kasım 2022 - 00:56
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Seren Serengil iddianın dozunu kaçırdı! Hadise için öyle bir iddiada bulundu ki sonu orada biter...


Ünlü şarkıcı Hadise boşanmasının ardından birçok iddia ile gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle Söylemezsem Olmaz programının yorumcuları Seren Serengil ve Arto tarafından onlarca iddiaya maruz kalan Hadise, bu konudaki sessizliğini korumayı tercih ediyor.

Hadise geçtiğimiz ay 5 aylık eşi Mehmet Dinçerler’den boşanmıştı. Bu başlama hızı kadar bitme hızı da çok konuşuldu. Evlendikleri açıklandığında Hadise’nin hamile olduğu ve bu yüzden aniden nikah masasına oturduğu iddia edilmişti. Ancak ünlü isim boşandıktan sonra da ‘hamilelik’ iddialarının odağı oldu.

Hadise kürtaj oldu iddiası!



Seren Serengil, Hadise ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Daha önce Hadise’nin Reza Zarrab ile birlikte olduğu ve Ebru Gündeş’in zor günler yaşadığını da dile getirmişti. Hatta Reza Zarrab’ın Hadise ile olan birlikteliğini perdelemek için Mehmet Dinçerler’e para vererek Hadise ile evliliğe zorladığı öne sürülmüştü.

hadise

Şimdi ise işlerin rengi iyice değişti. Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde dişçiye gittiği öğrenilen Hadise’nin aslında aynı binada bulunan kadın doğum uzmanına gittiğini iddia etti. Ünlü isim, Hadise’nin girdiği apartmanın kadın doğum uzmanlarıyla ünlü olduğunu ima etti.

Seren Serengil’in peş peşe gelen iddiaları Hadise’nin hayranlarını ve birçok kişiyi sinirlendirdi. Sabrı taşan takipçileri Seren Serengil’in postlarına “ Hadise’nin peşini bırak “ şeklinde yorumlar yaptı.

Öte yandan Seren Serengil Hadise’nin kürtaj yaptırdığı ima ederken kadın doğum uzmanlarının yalnızca kürtaj uygulamasını yapmadıkları da bilinen bir gerçek. Hadise belirttiği gibi dişçiye de gitmiş olabilir ya da bir kadın doğum uzmanına da.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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