Ünlü sunucu Seren Serengil sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Ünlü sunucunun sitemi sosyal medyada çok konuşuldu. 5 köpeği bulunan Seren Serengil’in köpeklerine yaptığı aylık masrafı ise dudak uçuklattı. Hayvanlara olan düşkünlüğü ve yardımseverliği ile bilinen ünlü sunucu bir süredir köpeklerinden birinin tedavisi ile uğraşıyor.
MAGAZİN
02 Ocak 2023 - 16:39
Seren Serengil'in köpeklerinin masrafı duyanları şoke etti
Seren Serengil veteriner masraflarına isyan etti duyanların dudağı uçukladı…
MAGAZİN
02 Ocak 2023 - 16:39
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