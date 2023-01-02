MAGAZİN
02 Ocak 2023 - 16:39

Seren Serengil'in köpeklerinin masrafı duyanları şoke etti

Seren Serengil veteriner masraflarına isyan etti duyanların dudağı uçukladı…

MAGAZİN
02 Ocak 2023 - 16:39
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Seren Serengil’in köpeklerinin masrafı duyanları şoke etti


Ünlü sunucu Seren Serengil sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Ünlü sunucunun sitemi sosyal medyada çok konuşuldu. 5 köpeği bulunan Seren Serengil’in köpeklerine yaptığı aylık masrafı ise dudak uçuklattı. Hayvanlara olan düşkünlüğü ve yardımseverliği ile bilinen ünlü sunucu bir süredir köpeklerinden birinin tedavisi ile uğraşıyor. Seren Serengil

İnsanlarla köpeklerin hakları neden aynı değil 

Sosyal medya hesabından köpeğinin veteriner masrafını paylaşarak isyan eden ünlü sunucu Seren Serengil 5 köpeği için aylık ortalama 30 bin Tl masrafı olduğunu söyleyen ünlü sunucu dilinden düşürmediği meşhur köpeği Noynoy’un ameliyatı için 18 bin Tl harcadığını açıkladı. ‘Helal olsun ama benim 5 köpeğim var bunların masrafları aylık 30 bin Tl’i buluyor. Hayvanların veteriner masrafları neden insanlara uygulanan tarife gibi olmuyor. Hakları neden aynı değil.’ Diyerek isyan etti. Seren Serengil’in sosyal medya hesabından yaptığı sitemli paylaşım kısa sürede gündem oldu. Seren Serengil



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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