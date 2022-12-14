Seren Serengil o tartışma sonrası hastanelik oldu

Söylemezsem Olmaz sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali bu sabah yayınlanan canlı yayın esnasında gergin anlar yaşadı. Aralarında soğuk rüzgarlar esen sunucular Bircan Bali ve Seren Serengil arasında program başladığı andan itibaren gergin anlar yaşanıyordu. Tatilden dönüp soluğu programda alan Seren Serengil ‘ben yokken yeterince eğlendiniz’ diyerek giriş yapınca ortam buz kesti. Bircan Bali’den şaşırtan tepki
Seren Serengil’in tepkisine sinirlenen sunucu Bircan Bali ‘Sen varken sıkıntı var’ diyerek Seren Serengil’i şoke etti. ‘ Sözümü kesme ben konuşuyorum.’ Diyerek tepki gösterince sunucu Bircan Bali öfkesini kontrol edemedi. Serengil’e ‘Bana emir veremezsin. Bunlar yurtdışında kaldı. Burada bu şekilde konuşamazsın.’ Diyerek tartışmanın fitilini ateşledi. Program akışının dışına çıkmaya çalışınca sunucu Bali duruma müdahale etti. Yayın esnasında Seren Serengil ‘iyi değilim’ deyince yayına ara verildi. Program devamında Seren Serengil yoktu. Bali ‘durumu iyi bugün aramızda olmayacak’ demişti. Seren Serengil’in sevgilisi sosyal medya hesabından duyurdu. ‘Çenesi kitlendi başka hastaneye sevk edilecek.’ Diyerek Seren Serengil hakkında haber veren sevgilinin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte sevgilisinin yaptığı o paylaşım.