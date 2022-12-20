SPOR
20 Aralık 2022 - 13:21

Serena Williams farkını ortaya koydu; Financial Times listesindeki tek kadın sporcu...

Kortlara eylül ayında veda eden Serena Williams, aktif sporculuk kariyerinin son ödüllerini toplamaya devam ediyor.

SPOR
20 Aralık 2022 - 13:21
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Serena Williams farkını ortaya koydu; Financial Times listesindeki tek kadın sporcu...


Financial Times tarafından belirlenen 2022 yılının en etkili 25 kadını listesinde yer alan tek sporcu Serena Williams oldu. Williams ile birlikte listede yer alan tek spor insanı, İngiltere Kadın Futbol Takımı Antrenörü Sarina Wiegman oldu.

 



Serena Williams, şüphesiz kadın tenisinin en başarılı oyuncularından ve en büyük ikonlarından. Korttaki zaman zaman agresif tavırlarına rağmen günün sonunda bir anne olduğunu ve içindeki merhameti herkes görebilir. 1995-2022 yılları arasında kariyerine sayısız başarı, şampiyonluk ve maç sığdırdı. Ablası Venus'ten daha başarılı tenisçi oldu ancak onu da hiç unutmadı. Veda konuşmasında ablası hakkında "Venus olmasaydı, Serena olamazdım. Teşekkürler Venus…" dedi. Vedasına herkes alışmaya başlarken bir ay arayla Serena geri dönüş sinyalleri verdi. Önce "Tom Brady, inanılmaz bir trend başlattı. Şimdilik söylemek istediğim bu" diyen Williams, daha sonrasında ise çok net bir açıklama yaptı: "Emekli olmadım."

 

Tekrardan korta çıkıp çıkmayacağını herkes merak ediyor ancak "Tenisten bir Serena geçti" cümlesini bugün bile kullanabiliriz.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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