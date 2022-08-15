Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz proje müjdesi!

Bir süredir Umut Evirgen ile bir birliktelik yaşayan ve sevgilisiyle Mikanos tatiline çıkan Serenay Sarıkaya, döndüğünde yeni bir proje için görüşme yaptığı söylendi. Bu habere ise en çok güzel oyuncunun hayranları sevindi. Başarılı performansının yanı sıra özel hayatı ile de çok konuşulan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, hayranlarının bir süredir merakla beklediği sürpriz bir projeyle yeni sezon için ekranlara dönmeye hazırlandığı söyleniyor. Sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'ın en gözde tatil beldesi Mikanos'a giden Sarıkaya'nın tatil dönüşü menajerlik şirketiyle görüşme yaptığı konuşuluyor.
Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına büyük sürpriz!Aralarında çıkan aşk dedikodularının ilk başlarda yalanlayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, aylarca sadece arkadaş olduklarını söylüyorlardı. Geçtiğimiz aylarda ünlü işletmeciyle el ele görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın sonunda hayatında bir ilişki olduğu bu görüntülerle belgelenmişti.
Bir süredir aralarında ufak bir kriz olduğu bilinen Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, geçtiğimiz haftalarda buzları erittikleri ve hemen ardından ise soluğu Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta aldıkları öğrenildi. Mikanos'ta bir beach'teki partisine katılan çiftin eğlendikleri görüntüler, partide olan diğer kişiler tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşırken bu paylaşımlarla aşkları bir kez daha ortaya çıkan ikilinin, Türk basınından kaçmak için gittikleri Yunanistan'da başka tatilcilerin telefonuna yakalanmaları "Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular" ifadelerinin kullanılmasına neden oldu.