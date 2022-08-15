MAGAZİN
15 Ağustos 2022 - 00:11

Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz proje müjdesi!

Oyunculuğu kadar özel hayatı ile de magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, hayranlarına müjdeli bir haber verdi. Bir süredir herhangi bir projede yer almayan güzel oyuncunu yeni bir proje için menajeri Ayşe Barım ile görüştüğü öğrenildi.

MAGAZİN
15 Ağustos 2022 - 00:11
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Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz proje müjdesi!


Bir süredir Umut Evirgen ile bir birliktelik yaşayan ve sevgilisiyle Mikanos tatiline çıkan Serenay Sarıkaya, döndüğünde yeni bir proje için görüşme yaptığı söylendi. Bu habere ise en çok güzel oyuncunun hayranları sevindi.

Başarılı performansının yanı sıra özel hayatı ile de çok konuşulan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, hayranlarının bir süredir merakla beklediği sürpriz bir projeyle yeni sezon için ekranlara dönmeye hazırlandığı söyleniyor. Sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'ın en gözde tatil beldesi Mikanos'a giden Sarıkaya'nın tatil dönüşü menajerlik şirketiyle görüşme yaptığı konuşuluyor.



Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına büyük sürpriz!

Aralarında çıkan aşk dedikodularının ilk başlarda yalanlayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, aylarca sadece arkadaş olduklarını söylüyorlardı. Geçtiğimiz aylarda ünlü işletmeciyle el ele görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın sonunda hayatında bir ilişki olduğu bu görüntülerle belgelenmişti.

Serenay Sarıkaya

Bir süredir aralarında ufak bir kriz olduğu bilinen Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, geçtiğimiz haftalarda buzları erittikleri ve hemen ardından ise soluğu Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta aldıkları öğrenildi.

Mikanos'ta bir beach'teki partisine katılan çiftin eğlendikleri görüntüler, partide olan diğer kişiler tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşırken bu paylaşımlarla aşkları bir kez daha ortaya çıkan ikilinin, Türk basınından kaçmak için gittikleri Yunanistan'da başka tatilcilerin telefonuna yakalanmaları "Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular" ifadelerinin kullanılmasına neden oldu.

Serenay Sarıkaya

Yeni proje geliyor

Sevgilisiyle gittiği Mikanos tatilinden Türkiye'ye dönen Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz gün menajerlik şirketine uğradığı ve menajeri Ayşe Barım ile görüşme yaptığı öğrenildi. Güzel oyuncunun bu görüşme sonrası yeni sezonda sürpriz projeleri olabileceği bilgine ulaşılırken bu habere en çok oyuncunun hayranları sevindi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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