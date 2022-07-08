Serenay Sarıkaya'dan makyajsız paylaşım geldi! Doğal güzelliği görenleri mest etti













Doğal güzelliğiyle herkesi büyüledi

Dört yılı aşkın bir süredir televizyon ekranlarında görünmeyen güzel oyuncu, yakın zamanda Şahmeran isimli internet dizisinde başrolde yer alan Serenay Sarıkaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Türkiye'nin en güzel oyuncuları arasında gösterilen isim yer aldığı projelerle olsun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olsun gündemde sıklıkla yer edinmeyi başarıyor. Bu defa ise yine bir sosyal medya paylaşımıyla gündemdeki yerini yeniden alıyor.Sosyal medya hesabı üzerinden makyajsız halini paylaşan güzel oyuncu adeta görenleri büyülüyor. Doğal güzelliğiyle gündemde yerini alan başarılı oyuncunun o halleri ise merak ediliyor.Bir süredir Umut Evirgen'le birlikte olan Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz’da 30'uncu yaşını kutlamıştı. Evirgen ise sevgilisinin 30'uncu yaş gününü Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla kutlamıştı. Gönderinin altına ise “İyi ki doğdun bir tanem” notunu düşmüştü. Umut Evirgen’in yapmış olduğu bu paylaşım ise Serenay Sarıkaya'nın son derece doğal ve makyajsız olduğu bir fotoğraftı. Yani Serenay Sarıkaya'nın makyajsız hali Umut Evirgen'in yapmış olduğu doğum günü paylaşımıyla birlikte görülür oldu. Bu gönderinin ardından ise Sarıkaya’nın doğal güzelliği takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.Bir diğer yandan Evirgen'in yapmış olduğu bu paylaşım ikilinin ilişkilerini netleşmiş oldu. Daha önce Evirgen ve Sarıkaya çifti arasındaki birliktelik hiç bu kadar net bir şekilde dile getirilmemişti.