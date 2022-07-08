MAGAZİN
08 Temmuz 2022 - 19:13

Serenay Sarıkaya'dan makyajsız paylaşım geldi! Doğal güzelliği görenleri mest etti

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Serenay Sarıkaya'nın ismi daha sonra birçok projede yer aldı. Son dönemlerde Alice Müzikali'yle ismini sıkça duyuran başarılı oyuncudan son gelen paylaşım ise herkesi büyüledi. Makyajsız halini görenler, Serenay Sarıkaya'nın doğal güzelliği karşısında adeta mest oldu.

MAGAZİN
08 Temmuz 2022 - 19:13
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Serenay Sarıkaya'dan makyajsız paylaşım geldi! Doğal güzelliği görenleri mest etti


Dört yılı aşkın bir süredir televizyon ekranlarında görünmeyen güzel oyuncu, yakın zamanda Şahmeran isimli internet dizisinde başrolde yer alan Serenay Sarıkaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Türkiye'nin en güzel oyuncuları arasında gösterilen isim yer aldığı projelerle olsun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olsun gündemde sıklıkla yer edinmeyi başarıyor. Bu defa ise yine bir sosyal medya paylaşımıyla gündemdeki yerini yeniden alıyor.

Serenay Sarıkaya 1



Sosyal medya hesabı üzerinden makyajsız halini paylaşan güzel oyuncu adeta görenleri büyülüyor. Doğal güzelliğiyle gündemde yerini alan başarılı oyuncunun o halleri ise merak ediliyor.

Serenay Sarıkaya 2

Doğal güzelliğiyle herkesi büyüledi

Bir süredir Umut Evirgen'le birlikte olan Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz’da 30'uncu yaşını kutlamıştı. Evirgen ise sevgilisinin 30'uncu yaş gününü Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla kutlamıştı. Gönderinin altına ise “İyi ki doğdun bir tanem” notunu düşmüştü.

Umut Evirgen’in yapmış olduğu bu paylaşım ise Serenay Sarıkaya'nın son derece doğal ve makyajsız olduğu bir fotoğraftı. Yani Serenay Sarıkaya'nın makyajsız hali Umut Evirgen'in yapmış olduğu doğum günü paylaşımıyla birlikte görülür oldu. Bu gönderinin ardından ise Sarıkaya’nın doğal güzelliği takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

Serenay Sarıkaya makyajsız hali

Bir diğer yandan Evirgen'in yapmış olduğu bu paylaşım ikilinin ilişkilerini netleşmiş oldu. Daha önce Evirgen ve Sarıkaya çifti arasındaki birliktelik hiç bu kadar net bir şekilde dile getirilmemişti. 

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
İlginizi Çekebilir
Sahnedeyken arkadaşının kucağına oturan Gülşen, Edis ile kalça tokuşturdu
Sahnedeyken arkadaşının kucağına oturan Gülşen, Edis ile kalça tokuşturdu
Şarkıcı Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü canlı yayında birbirlerine girdiler
Şarkıcı Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü canlı yayında birbirlerine girdiler
Son Haberler
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Dev kulüpler peşinde! 20 Milyon Euro'luk teklif yapıldı!
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Dev kulüpler peşinde! 20 Milyon Euro'luk...
4797 nitelik kodu nedir? 4797 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4797 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4797 nitelik kodu nedir? 4797 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4797...
4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558...
Kurban eti kimlere, nasıl pay edilir? Kurban eti payları kaç kişiye verilir? Kurban payları bölünmesi ve pay dağıtımı
Kurban eti kimlere, nasıl pay edilir? Kurban eti payları kaç kişiye...
Sahnedeyken arkadaşının kucağına oturan Gülşen, Edis ile kalça tokuşturdu
Sahnedeyken arkadaşının kucağına oturan Gülşen, Edis ile kalça...
Kurban Bayramında A101, ŞOK, BİM açık mı, kaça kadar açık? Kurban bayramı zincir marketlerin çalışma saatleri 2022
Kurban Bayramında A101, ŞOK, BİM açık mı, kaça kadar açık? Kurban...
Wimbledon 8 Temmuz 2022 Cuma maç programı
Wimbledon 8 Temmuz 2022 Cuma maç programı
4099 nitelik kodu nedir? 4099 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4099 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4099 nitelik kodu nedir? 4099 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4099...
4534 nitelik kodu nedir? 4534 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4534 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4534 nitelik kodu nedir? 4534 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4534...
4531 nitelik kodu nedir? 4531 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4531 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4531 nitelik kodu nedir? 4531 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4531...