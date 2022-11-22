MEDYA
22 Kasım 2022 - 22:03

Serenay Sarıkaya'nın ekranlara dönüşü muhteşem oldu! Burak Deniz ile sevişme sahnesi Şahmaran'a damga vurdu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya yeni dizisi Şahmaran ile geri dönüyor. Dizideki partneri Burak Deniz ile sevişme sahneleri olay olan oyuncu, dizideki güzelliği ile büyüledi.

MEDYA
22 Kasım 2022 - 22:03
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Serenay Sarıkaya'nın ekranlara dönüşü muhteşem oldu! Burak Deniz ile sevişme sahnesi Şahmaran'a damga vurdu


Uzun süredir ekranlarda olmayan Serenay Sarıkaya yeni dizisiyle muhteşem bir dönüş yapıyor. Netflix platformunda yayınlanacak olan Şahmaran dizisiyle dönen Sarıkaya güzelliği ile göz kamaştırıyor. Yerli mitolojik dizi olarak platformda yayınlanacak dizide Serenay Sarıkaya’nın partneri ise Burak Deniz olacak.

Netflix’in yeni dizisi Şahmaran için geri sayım başladı. Yeni yılın ilk günlerinde izleyici ile buluşacak. Şahmaran dizisinden ilk fragman yayınlandı ve kısa süre içerisinde izleyen herkesi büyüledi. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı Şahmaran dizisine dair detaylar ortaya çıktı.

Şahmaran dizisinin konusu nedir?



Netflix’te yayınlanacak Şahmaran dizisinin konusu dikkat çekiyor. Yerli mitolojik dizinin hikayesi ise şöyle.

Şahsu, akademisyen olarak gittiği Adana’da yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmek ister. Bu yolculuk sırasında kendisini Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen gizemli bir topluluğun arasında bulur. Aşk ve bilgeliğin en önemli sembollerinden biri olan Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı, Şahsu’nun da gelmesiyle kehanetin tamamlanmasını bekler. Şahsu’nun Maran ile karşılaşması ise her şeyi değiştirecektir.

şahmaran

Şahmaran dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

20 Ocak 2023 tarihinde Netflix’te yayına girecek Şahmaran dizisinin oyuncu kadrosu resmen yıldızlar geçidi. Kadroda Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Mert Doğan ve Ece Ertez yer alıyor.

şahmaran

Netflix’te yayınlanan Atiye dizisine benzerliği ile dikkat çeken Şahmaran dizisinin ilk fragmanı sosyal platformlarda yayınlandı. Fragmanıyla ilgi uyandıran dizinin en çarpıcı anlarından biri Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya’nın sevişme sahnesi oldu. Diziseverler Şahmaran için 20 Ocak 2023 gününü heyecanla bekliyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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