Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran dizisindeki aşk sahneleri ağızları açık bıraktı!













ŞAHMERAN DİZİSİZNİN KONUSU

SERENAY SARIKAYA'NIN SAHNELERİ ÇOK KONUŞULDU!

Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Seranay Sarıkaya ve Burak Deniz gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Şahmaran dizisi 20 Ocak'ta vizyona girecek. Henüz ilk sezonu yayınlanmadan ikinci sezonunun çekimlerine başlanan Şahmaran dizisindeki aşk sahneleri görenleri şaşkına çevirdİ. Serenay Sarıkaya’nın uzun zamandır beklenen ekrana dönüşü Şahmaran dizisi ile olacak. Dizide Şahsu karakterine hayat verecek olan güzel oyuncunun derin bir psikoloji ile diziye hazırlandığı ortaya çıktı.Annesi ölen Şahsu, dedesiyle yüzleşmek için Adana'ya giderken burada hayatı değişiyor. Şahsu’nun Maran’la tanıştıktan kısa bir süre sonra kendi içinde hem sevgiyi hem de gücü görecektir. Başına geleceklerden habersiz olan Şahsu, içinde şimdiden heyecan inşa etmektedir.Şahmaran dizisinin yayınlanan fragmanında yaşananlar izleyicilerin tüylerini diken diken etti. Burak Deniz ile bir aşk sahnesine katılan Serenay Sarkaya'nın bu halleri herkesi şoke etti.Böyle iddialı bir sahnede Serenay Sarıkaya'nın varlığı milyonları ikiye böldü. Kimi Serenay Sarıkaya işini yapıyor derken kimileri de Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in çok yakın olmasına tepki gösterdi. Pınar Bulut imzalı dizi 20 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.