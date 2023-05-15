Serenay Sarıkaya oy kullandı herkes kombinini konuştu! 106 bin TL'lik kombin dudak uçuklattı







SERENAY SARIKAYA'NIN 106 BİN TL'LİK KOMBİNİ







Genel seçim için heyecanlı bekleyişler son bulurken uzun zamandır ''Oy verin'' çağrısında bulunan ünlü isimler sabahın erken saatlerinde sandıklara gitti. Kısa sürede popüler hale gelen Aile dizisinin başrolü Serenay Sarıkaya'da oyunu Beşiktaş Lütfü Banak İlkokulu'nda kullandı. Pahalı çantası, ayakkabısıyla gözleri üzerine çeken başarılı oyuncunun kombin fiyatı dudak uçuklattı.Ünlü isimler görevini yapmak için sandık başına giderken Sarıkaya, ''Heyecanlıyız, uzun sıralar bekledim. Hepimiz için hayırlı olsun.'' ifadelerini kullanırken etek ve botları ise sevenlerinin gözünden kaçmadı. Güzel oyuncunun oy kullanma kombininde ki tişörtü 3.000 TL, çantası 77.343 TL, botu 25.353 TL olurken bu kombinin bedeli 106 bin TL olarak sosyal medya da gündeme geldi.