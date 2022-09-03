Serenay Sarıkaya plajdaki kombiniyle hem büyüledi hem de fiyatıyla dudak uçuklattı!













Serenay Sarıkaya, başrolü Burak Deniz’le paylaşmış olduğu ‘Şahmeran’ dizisine ağustos ayında girmişti. Sıkı çalışma temposu ve sıcaktan bunalınca bir hafta tatil verdi.Yunanistan’da tatile çıkan güzel ünlü kumsalda defile yaptı. Siyah dantelli bikinisinin fiyatının 10 bin Türk Lirası olduğu anlaşıldı.Amerikalı tasarımcı Stella McCartney imzalı diğer bikinisinin fiyatıysa 266 Euro (4900 Türk Lirası)…Ninon marka iki kolyesinin 1050 dolar (19.100 Türk Lirası), Kiton marka gözlüğüyse 600 Euro (11.000 Türk Lirası) değerinde olduğu gün yüzüne çıktı. Sarıkaya’nın plajda giydiği kombinin toplam fiyatı 45.000 Türk Lirası.