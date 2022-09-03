MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 15:17

Serenay Sarıkaya plajdaki kombiniyle hem büyüledi hem de fiyatıyla dudak uçuklattı!

Yunanistan'da tatile çıkarak sıkı çalışma temposunu duraklatan Serenay Sarıkaya, tatil pozlarıyla sosyal medyada adından söz ettirdi. Sarıkaya'nın plajda giydiklerinin ne kadar olduğu belli oldu. Güzel oyuncu plaj kombiniyle hem şık hem de fiyat açısından ağızları açık bıraktı…

MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 15:17
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Serenay Sarıkaya plajdaki kombiniyle hem büyüledi hem de fiyatıyla dudak uçuklattı!


Serenay Sarıkaya, başrolü Burak Deniz’le paylaşmış olduğu ‘Şahmeran’ dizisine ağustos ayında girmişti. Sıkı çalışma temposu ve sıcaktan bunalınca bir hafta tatil verdi.

serenay sarıkaya



Yunanistan’da tatile çıkan güzel ünlü kumsalda defile yaptı. Siyah dantelli bikinisinin fiyatının 10 bin Türk Lirası olduğu anlaşıldı.

serenay sarıkaya

Amerikalı tasarımcı Stella McCartney imzalı diğer bikinisinin fiyatıysa 266 Euro (4900 Türk Lirası)…

serenay sarıkaya

Ninon marka iki kolyesinin 1050 dolar (19.100 Türk Lirası), Kiton marka gözlüğüyse 600 Euro (11.000 Türk Lirası) değerinde olduğu gün yüzüne çıktı.

Sarıkaya’nın plajda giydiği kombinin toplam fiyatı 45.000 Türk Lirası.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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