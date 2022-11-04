Şahmeran dizisi ile ekrana gelmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya'nın partneri Burak Deniz oldu. Netflix Türkiye 6. yılını kutlarken partiye katılan isimlerde oldukça konuşuldu. Kırmızı halıda yürüyen ünlüler kıyafetleriyle göz doldurdu. Hem güzelliği hem de kıyafetleri ile çok konuşulan isimler arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Netflix etkinliğinde giydiği kıyafet ile çok konuşuldu. Sarıkaya'nın cesur kıyafetleri geceye damga vurdu.
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 09:55
Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla nefes kesti! Pozları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu
Netflix'in dün akşam düzenlenen etkinliğinde yıldızlar geçidi yaşandı. Etkinliğe katılan isimler arasında yer alan Serenay Sarıkaya kıyafeti ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Sarıkaya, cesur yırtmaç detaylı eteği ve dekolteli gömleği ile tüm gözleri üzerinde topladı.
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 09:55
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