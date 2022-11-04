Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla nefes kesti! Pozları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu







GÜZELLİĞİ İLE KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI







Şahmeran dizisi ile ekrana gelmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya'nın partneri Burak Deniz oldu. Netflix Türkiye 6. yılını kutlarken partiye katılan isimlerde oldukça konuşuldu. Kırmızı halıda yürüyen ünlüler kıyafetleriyle göz doldurdu. Hem güzelliği hem de kıyafetleri ile çok konuşulan isimler arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Netflix etkinliğinde giydiği kıyafet ile çok konuşuldu. Sarıkaya'nın cesur kıyafetleri geceye damga vurdu.Mükemmel fiziği ile çok konuşulan Serenay Sarıkaya, Netflix etkinliğinde de konuşulan isimler arasında yer aldı. Derin yırtmaçlı süper mini eteği ve göbek dekolteli beyaz gömleği ile göz kamaştıran Sarıkaya, güzelliği ile de tüm dikkatleri üzerinde topladı. Doğal saç ve makyajı ile duru güzelliğini sergileyen Sarıkaya, kombinini ise dünyaca ünlü bir markanın takıları ile tamamladı. 9.3 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşım takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu. Süper minili fotoğrafları kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.