Serenay Sarıkaya uzun yıllar sonra ekrana dönüşü görenleri mest etti! Kırmızı elbisesiyle aynaya yansıyan halleri hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, şu sıralar Aile dizisiyle televizyon ekranlarında yer alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya, Aile'den önce 2013-2014 yılları arasında Çağatay Ulusoy, Barış Falay ve Mine Tugay ile birlikte başrolde yer almıştı.
RENKLİ ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI
Reklam çalışmalarına da devam eden Serenay Sarıkaya, bir bankanın marka yüzü olarak reklam filminde yer aldı. Sette çektiği renkli görüntüleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, kırmızı elbisesiyle aynada çektiği videoyla da hayranlarını etkiledi. Ayrıca, bir giyim markasının da reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, kariyerinin zirvesini yaşıyor. Medcezir dizisinden tam 9 yıl sonra televizyona dönerek yeni bir dizi projesine başladı. İş ve aşklarıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşarak Devin karakterine hayat veriyor. Serenay Sarıkaya, zaman zaman esprili paylaşımlarıyla takipçilerini güldürmeye devam ediyor.