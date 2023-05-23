Serenay Sarıkaya uzun yıllar sonra ekrana dönüşü görenleri mest etti! Kırmızı elbisesiyle aynaya yansıyan halleri hayran bıraktı







RENKLİ ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI







SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, şu sıralar Aile dizisiyle televizyon ekranlarında yer alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya, Aile'den önce 2013-2014 yılları arasında Çağatay Ulusoy, Barış Falay ve Mine Tugay ile birlikte başrolde yer almıştı.Reklam çalışmalarına da devam eden Serenay Sarıkaya, bir bankanın marka yüzü olarak reklam filminde yer aldı. Sette çektiği renkli görüntüleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, kırmızı elbisesiyle aynada çektiği videoyla da hayranlarını etkiledi. Ayrıca, bir giyim markasının da reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, kariyerinin zirvesini yaşıyor. Medcezir dizisinden tam 9 yıl sonra televizyona dönerek yeni bir dizi projesine başladı. İş ve aşklarıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşarak Devin karakterine hayat veriyor. Serenay Sarıkaya, zaman zaman esprili paylaşımlarıyla takipçilerini güldürmeye devam ediyor.Serenay Sarıkaya, Türk oyuncu ve modeldir. 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilerek ün kazandı. Daha sonra oyunculuk kariyerine adım atan Sarıkaya, "Lale Devri" adlı televizyon dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Serenay Sarıkaya, "Medcezir" dizisindeki Mira rolüyle geniş kitlelere ulaşarak tanınmıştır. Ardından "Fi" adlı internet dizisinde başrol oynayarak dikkatleri üzerine çekti. "Kiralık Aşk" ve "Fi Çi Pi" gibi projelerde de yer almıştır. Oyunculuğun yanı sıra çeşitli markaların reklam yüzü olarak da çalışmalar yapmış ve modellik kariyerini sürdürmüştür. Serenay Sarıkaya, başarılı performansıyla birçok ödül kazanmış ve Türk televizyonlarında sevilen bir isim haline gelmiştir.