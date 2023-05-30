MAGAZİN
30 Mayıs 2023 - 19:21

Serenay Sarıkaya, yeni Netflix dizisi için kolları sıvadı!

Serenay Sarıkaya, rol aldığı Aile isimli dizisinin sezon finali ile birlikte dijital platformlarda vakit kaybetmeden yayınlanacak olan 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' adlı dizinin çekimleri için sete çıkacak. Ünlü oyuncu Metin Akdülger ise romantik komedi dizisinde Serenay Sarıkaya'ya eşlik edecek olan ilk erkek karakter oldu.

MAGAZİN
30 Mayıs 2023 - 19:21
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Serenay Sarıkaya, yeni Netflix dizisi için kolları sıvadı!


Son zamanların en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Show TV ekranlarından izlenme rekorları kıran 'Aile' isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol paylaşıyor. Güzel oyuncunun 'Aile' dizisinin sezon finalinin ardından yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

Serenay Sarıkaya



Kısa bir dinlenme süreci yaşayacak olan Serenay Sarıkaya'nın hemen sete çıkması ve ANetflix platformunda yayınlanacak Ay Yapım imzalı olan "Kimler Geldi, Kimler Geçti" isimli dizinin çekimlerine başlayacağı söylendi.

PARTNERİ METİN AKDÜLGER OLACAK

Metin Akdülger

Birsen Altuntaş'ın haberinde, senaryosu Ece Yörenç tarafından yazılan dizide Serenay Sarıkaya, hukuk firması çalışanı Leyla'yı canlandıracak. Şahmaran'da Sarıkaya ile birlikte aynı kadroda olan Bertan Başaran ise dizinim yönetmenliğini üstlenecek. Dizi, günümüzdeki ilişkilerin sorgulanmasını romantik tarzda yapan bir yapım olarak karşımıza çıkacak.

Serenay Sarıkaya

Kadrosunda Ömer, Sarp ve Cem olarak 3 erkek başrol oyuncusu barındıran dizide ilk anlaşılan ismin Metin Akdülger olduğu öğrenildi. Bilindiği üzere başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde Disney Plus ekranlarından izleyicilerle buluşan Dünyayla Benim Aramda isimli dizide Demet Özdemir ve Buğrahan Gülsoy ile başrol paylaşmıştı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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