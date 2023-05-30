Serenay Sarıkaya, yeni Netflix dizisi için kolları sıvadı!













PARTNERİ METİN AKDÜLGER OLACAK





Son zamanların en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Show TV ekranlarından izlenme rekorları kıran 'Aile' isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol paylaşıyor. Güzel oyuncunun 'Aile' dizisinin sezon finalinin ardından yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.Kısa bir dinlenme süreci yaşayacak olan Serenay Sarıkaya'nın hemen sete çıkması ve ANetflix platformunda yayınlanacak Ay Yapım imzalı olan "Kimler Geldi, Kimler Geçti" isimli dizinin çekimlerine başlayacağı söylendi.Birsen Altuntaş'ın haberinde, senaryosu Ece Yörenç tarafından yazılan dizide Serenay Sarıkaya, hukuk firması çalışanı Leyla'yı canlandıracak. Şahmaran'da Sarıkaya ile birlikte aynı kadroda olan Bertan Başaran ise dizinim yönetmenliğini üstlenecek. Dizi, günümüzdeki ilişkilerin sorgulanmasını romantik tarzda yapan bir yapım olarak karşımıza çıkacak.Kadrosunda Ömer, Sarp ve Cem olarak 3 erkek başrol oyuncusu barındıran dizide ilk anlaşılan ismin Metin Akdülger olduğu öğrenildi. Bilindiği üzere başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde Disney Plus ekranlarından izleyicilerle buluşan Dünyayla Benim Aramda isimli dizide Demet Özdemir ve Buğrahan Gülsoy ile başrol paylaşmıştı.