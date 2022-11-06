Serenay Sarıkaya yine şaşırtmadı! Süper yırtmaçlı eteğiyle cesaretini ortaya koyan Sarıkaya nefes kesti







NEFESLERİ KESTİ!







Başrol kadrosunda yer aldığı Şahmeran dizisiyle ekrana gelmeyi bekleyen Serenay Sarıkaya, Netflix Türkiye'nin 6. yıl partisine katıldı. Güzel oyuncu, derin yırtmaçlı eteğiyle gecenin yıldızı oldu.Güzelliği ve fiziği ile her zaman ön plana çıkan Serenay Sarıkaya, yırtmaçlı mini eteği ve göbek dekolteli beyaz gömlekli kombiniyle gecede parladı.Saçı ile makyajında abartıya gitmeyen güzel oyuncu, kombinini dünyaca ünlü markaların takıları ile tamamladı. 9,3 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram'dan geceye özel pozlarını yayınlayan Sarıkaya, takipçilerinden yine tam puan aldı.