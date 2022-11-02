SPOR
02 Kasım 2022 - 13:51

Sergen Yalçın'dan herkesi güldüren Aboubakar anısı. 'Vuruldu mu gidin bir bakın dedim'

Beşiktaş'ın eski Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlığı nedeniyle şampiyon oldukları sezonun son bölümünde forma giymeyen golcüsü Aboubakar ile ilgili yaşadığı anıyı anlattı.

SPOR
02 Kasım 2022 - 13:51
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Sergen Yalçın'dan herkesi güldüren Aboubakar anısı. 'Vuruldu mu gidin bir bakın dedim'


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile 1 sezonda toplamda 3 kupa alarak büyük bir başarı elde eden Sergen Yalçın ile sonraki sezon yaşanan kötü gidişatla birlikte yollar ayrılmıştı.

Candaş Tolga Işık'ın TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programının yeni sezonda açılış konuğu olan Sergen Yalçın, yaptığı çarpıcı açıklamalarla geceye damgasını vurmuştu.

Sergen Yalçın'dan Vincent Aboubakar itirafı



Beşiktaş'ın son olarak şampiyon olduğu sezonun son bölümünde sözleşme problemi nedeniyle sakatlığını öne sürerek forma giymediği iddia edilen Vincent Aboubakar hakkında konuşan Sergen Yalçın anlattığı anısıyla yüzleri güldürdü.

Vincent Aboubakar Sergen Yalçın

Sergen Yalçın, Sivasspor maçında Vincent Aboubakar'ın yaşadığı sakatlıkla ilgili olarak;

' Aboubakar ile ilgili çok fazla şey konuşuldu. Gerçekten sakat mıydı değil miydi orasını tabii bilemeyeceğim. Bana göre sadece ağır bir sakatlığı olmadığını söyleyebilirim. 2-3 maç sakatlığı nedeniyle forma giyemeyebilirdi belki ama Aboubakar 12 maç forma giymedi. Aboubakar ile ilgili unutamadığım bir anı var. Sivasspor deplasmanına gittik. Maçtan önce Aboubakar'ın sakatlık sorunu vardı ancak yönetim ona oynaması yönünde büyük bir baskı yapmıştı. Neyse maça çıktık, Aboubakar sahada sadece geziyor. Baskı yapmıyor, dakika 44 oldu bir pozisyon yaşandı. Abobuakar çok da sert olmayan bir müdahalede bir anda kendini yere bırakarak bağırmaya başladı, bir de ayağını tutuyor. Kenarda nasıl şaşırdığımızı anlatamam, gülücem ama gülemiyorum sonuçta kameralar bizi çekiyor rezil olacağız. Döndüm yanımda Murat Hoca vardı dedim ki gidin bir bakın tribünden falan ateş mi edildi bu çocuğa ne oldu. Yani dakika zaten 44'dü 1 dakika sonra ilk yarı bitecekti, Aboubakar oyundan çıkmak istiyorsa da en azından ilk yarının bitmesini bekleyebilirdi. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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