Sergen Yalçın istifasını verdi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdiği öğrenildi. Ligde başarısız bir süreçte olan ve üst üste gelen başarısız sonuçlar neticesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de puansız kapatan siyah-beyazlılarda, 49 yaşındaki teknik adam göreve devam etmeme kararı aldı. İstifasını veren Teknik Direktör Sergen Yalçın daha önce 4-0 kaybedilen Giresunspor maçı sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi'yle görüşmüş ve görevde kalması istenen Sergen Yalçın, Çebi'nin desteği sonrasında görevine devam etmişti. Beşiktaş camiasının desteklerini eksik etmediği Sergen Yalçın Kasımpaşa beraberliği ve ardından gelen Borussia Dortmund yenilgisi sonrasında gidişatın düzelmeyeceğini belirterek istifa kararı aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi istifa kararı sonrasında Sergen Yalçın’a hep destek olduklarını onunla yollarına devam etmek istediklerinin ancak kararın Sergen Yalçın’a ait olduğunu son kararı onun söyleyeceğinin belirtti.
Pazartesi günü yeni hoca adayları masaya yatırılacak
Gündeme gelen istifa sonrasında yeni hoca adaylarının isimleri gündeme gelmeye başladı. Siyah-beyazlı ekipte ilk akla gelen isim Şenol Güneş olsa da, yönetimde tecrübeli hoca konusunda fikir ayrılığı var. Milli Takım'daki performansı tartışılan Güneş yerine, Sergen Yalçın'ın takımın başına getirildiği dönemdeki gibi genç bir isim düşünülüyor. Pazartesi günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında bu konu gündemin ilk maddesi olacak. Şu anlık acele etmemeye kararlı olan Siyah Beyazlı takım ince eleyip sık dokuyorlar. Yapılan antrenmana katılmayan Sergen Yalçın yardımcı antrenör Murat Şahin katılırken hafta sonunda oynanacak olan Kayserispor karşılaşmasında da yedek kulübesinde Murat Şahin'in yer alması bekleniyor.
Pazartesi günü yeni hoca adayları masaya yatırılacak
Gündeme gelen istifa sonrasında yeni hoca adaylarının isimleri gündeme gelmeye başladı. Siyah-beyazlı ekipte ilk akla gelen isim Şenol Güneş olsa da, yönetimde tecrübeli hoca konusunda fikir ayrılığı var. Milli Takım'daki performansı tartışılan Güneş yerine, Sergen Yalçın'ın takımın başına getirildiği dönemdeki gibi genç bir isim düşünülüyor. Pazartesi günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında bu konu gündemin ilk maddesi olacak. Şu anlık acele etmemeye kararlı olan Siyah Beyazlı takım ince eleyip sık dokuyorlar. Yapılan antrenmana katılmayan Sergen Yalçın yardımcı antrenör Murat Şahin katılırken hafta sonunda oynanacak olan Kayserispor karşılaşmasında da yedek kulübesinde Murat Şahin'in yer alması bekleniyor.