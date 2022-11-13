Sergen Yalçın kimdir, nereli, yaşı kaç? Sergen Yalçın biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

SERGEN YALÇIN KİMDİR

SERGEN YALÇIN TAKIMLARI

Başarılı sporcuların hayatları ile ilgili sevenleri merak ettikleri detayları araştırmaya devam ediyor. Peki Sergen Yalçın kimdir? Sergen Yalçın kaç yaşında? Sergen Yalçın hangi takımlarda oynadı? Sergen Yalçın ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sergen Yalçın 5 Kasım 972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Futbolcu bir babanın oğlu olan Sergen Yalçın futbol hayatına ilk olarak Beşiktaş altyapısında başlamıştır. İlk maçına 1 Eylül 1991 senesinde çıkan Sergen Yalçın başarısını kanıtlayarak dikkatleri çekmeyi başarmıştır. 2 kez lig şampiyonluğu, 2 kez Cumhurbaşkanlığı kupası ve 1 kez Türkiye kupası heyecanı yaşayan Sergen Yalçın 1996 sezonunda sözleşmesi biterek İstanbulspor'a transfer olmuştur. Sergen Yalın 1998 senesinde yönetimle yaşadığı ve maaşının ödenmediği iddiasıyla takımdan ayrılarak futbola ara vermiştir. 1999 senesinde Siirt Jetpaspor'a transferi gerçekleşen Yalçın Fenerbahçe tarafından kiralık olarak alınmıştır. Başarılı geçen bir sezon sonrasında milli takıma alınmıştır daha sonra ise Fenerbahçe'den ayrılmıştır. Sergen Yalçın kağıt üzerinde Makedon takıma satıldıktan sonra 2000 senesinde Galatasaray tarafından kiralanmıştır. 2000-2001 sezonlarında yine Trabzonspor'a kiralanan futbolcu 4 büyük takımda forma giymiş ve 2002 sezonunda tekrar Beşiktaş'a dönerek 100. senesinde şampiyonluk sevincini yaşama imkanı bulmuştur. 100 gol barajını aşan sayılı futbolculardan olan Yalçın, 11 Ekim 2003 senesinde Türkiye- İngiltere milli maçına çıkarak 37. milli takım formasını giymiştir. 2006 sezonunda Etimesgut Şekerspor'a transfer olan Yalçın son olarak 2007 sezonunda Eskişehirspor'a transfer olduktan sonra futbola veda etmiştir. 2008 senesinde Beşiktaş U-15 takımında antrenörlük yapan Yalçın 2009 senesinde de Beşiktaş A2 takımının başına geçmiştir. 2010 senesinde Sarıyer takımında sportif direktörlük yapan Yalçın Fanatik ve Vatan gazetelerinde spor yazarlığı yapmıştır ve NTV/ NTVSPOR kanallarında futbol yorumculuğu yapmıştır. Daha sonra Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında 2011-2013 sezonlarında jüri üyeliği yapmıştır.Beşiktaş A2- 1990-1992 Beşiktaş- 1991-1997 İstanbulspor- 1997-1999 Siirtspor- 1999-2002 Fenerbahçe- 1999 Sloga- 1999 Galatasaray- 1999-2000 Trabzonspor- 2000-2001 Galatasaray- 2001-2002 Beşiktaş- 2002-2006 Şekerspor- 2006-2007 Eskişehirspor- 2007-2008