Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 21:41

Sergen Yalçın kimdir, nereli, yaşı kaç? Sergen Yalçın biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

İnternet üzerinden merak edilen insanların hayatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki Sergen Yalçın kimdir? Hangi takımlarda oynamıştır? Tüm detaylar haberimizde.

Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 21:41
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Sergen Yalçın kimdir, nereli, yaşı kaç? Sergen Yalçın biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Başarılı sporcuların hayatları ile ilgili sevenleri merak ettikleri detayları araştırmaya devam ediyor. Peki Sergen Yalçın kimdir? Sergen Yalçın kaç yaşında? Sergen Yalçın hangi takımlarda oynadı? Sergen Yalçın ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SERGEN YALÇIN KİMDİR

Sergen Yalçın 5 Kasım 972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Futbolcu bir babanın oğlu olan Sergen Yalçın futbol hayatına ilk olarak Beşiktaş altyapısında başlamıştır. İlk maçına 1 Eylül 1991 senesinde çıkan Sergen Yalçın başarısını kanıtlayarak dikkatleri çekmeyi başarmıştır. 2 kez lig şampiyonluğu, 2 kez Cumhurbaşkanlığı kupası ve 1 kez Türkiye kupası heyecanı yaşayan Sergen Yalçın 1996 sezonunda sözleşmesi biterek İstanbulspor'a transfer olmuştur. Sergen Yalın 1998 senesinde yönetimle yaşadığı ve maaşının ödenmediği iddiasıyla takımdan ayrılarak futbola ara vermiştir. 1999 senesinde Siirt Jetpaspor'a transferi gerçekleşen Yalçın Fenerbahçe tarafından kiralık olarak alınmıştır. Başarılı geçen bir sezon sonrasında milli takıma alınmıştır daha sonra ise Fenerbahçe'den ayrılmıştır. Sergen Yalçın kağıt üzerinde Makedon takıma satıldıktan sonra 2000 senesinde Galatasaray tarafından kiralanmıştır. 2000-2001 sezonlarında yine Trabzonspor'a kiralanan futbolcu 4 büyük takımda forma giymiş ve 2002 sezonunda tekrar Beşiktaş'a dönerek 100. senesinde şampiyonluk sevincini yaşama imkanı bulmuştur. 100 gol barajını aşan sayılı futbolculardan olan Yalçın, 11 Ekim 2003 senesinde Türkiye- İngiltere milli maçına çıkarak 37. milli takım formasını giymiştir. 2006 sezonunda Etimesgut Şekerspor'a transfer olan Yalçın son olarak 2007 sezonunda Eskişehirspor'a transfer olduktan sonra futbola veda etmiştir. 2008 senesinde Beşiktaş U-15 takımında antrenörlük yapan Yalçın 2009 senesinde de Beşiktaş A2 takımının başına geçmiştir. 2010 senesinde Sarıyer takımında sportif direktörlük yapan Yalçın Fanatik ve Vatan gazetelerinde spor yazarlığı yapmıştır ve NTV/ NTVSPOR kanallarında futbol yorumculuğu yapmıştır. Daha sonra Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında 2011-2013 sezonlarında jüri üyeliği yapmıştır.

Sergen Yalçın Kşmdir

SERGEN YALÇIN TAKIMLARI

Beşiktaş A2- 1990-1992

Beşiktaş- 1991-1997

İstanbulspor- 1997-1999

Siirtspor- 1999-2002

Fenerbahçe- 1999

Sloga- 1999

Galatasaray- 1999-2000

Trabzonspor- 2000-2001

Galatasaray- 2001-2002

Beşiktaş- 2002-2006

Şekerspor- 2006-2007

Eskişehirspor- 2007-2008

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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