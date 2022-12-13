Sergio Llull maç takviminden şikâyetçi…













Ülkesinde Marca’ya verdiği demeçte Sergio Llull, “Bu maç takvimini ayarlayan insanlar, ya hiç basketbol oynamamış ya da gözleri kapatıp rasgele maçları fikstüre yerleştirmiş” ifadelerini kullandı. Geçen hafta evinde AS Monaco’ya uzatma sonunda epik bir şekilde kaybederek galibiyet serisi son bulan Real Madrid, çift maç haftasında önce Bayern Münih, ardından Zalgiris Kaunas deplasmanına gidecek. Hesaplamalara göre Real Madrid’in bu hafta yapacağı mesafe toplam 8728 kilometre: - Madrid-Münih: 1484.8 kilometre- Münih-Kaunas: 1139.9 kilometre - Kaunas-Tenerife: 4358.2 kilometre - Tenerife-Madrid: 1751.1 kilometre Real Madrid, bu sezon EuroLeague’de aldığı 8 galibiyetle dördüncü sırada yer alıyor. Chus Mateo ve öğrencileri, AS Monaco maçına kadarki olan bölümde aldığı seri galibiyetlerle puan cetvelinde yukarılara tırmandı. Başkent ekibi ligde ise 11 maçta 9 galibiyetle, Tenerife’nin ardından ikinci sırada.