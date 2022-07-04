GÜNDEM
04 Temmuz 2022 - 15:29

Serhat Bal kimdir? Şehit Uzman Çavuş Serhat Bal neden şehit oldu, kaç yaşındaydı? Uzman Çavuş Serhat Bal'dan üzen haber

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı'nda görevli Uzman Çavuş Serhat Bal, şehit düştü. Serhat Bal'ın şehit haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, şehidin kim olduğu, kaç yaşında olduğu da merak edildi. Peki, Serhat Bal kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Uzman Çavuş Serhat Bal neden şehit oldu? İşte, herkesi derinde üzen haberi detayları..

GÜNDEM
04 Temmuz 2022 - 15:29
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Serhat Bal kimdir? Şehit Uzman Çavuş Serhat Bal neden şehit oldu, kaç yaşındaydı? Uzman Çavuş Serhat Bal'dan üzen haber


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bir son dakika duyurusunda Irak'ın kuzey bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarında devam ettirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda ter örgütü üyelerince bir taciz atışı gerçekleştirildiği bildirildi. Gerçekleştirilen saldırının hemen ardında ise bölgede görevli Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehit düştüğü duyuruldu. Şehit haberi tüm Türkiye'de üzüntü yarattı.

Şehit Uzman Çavuş Serhat Bal

Şehit Uzman Çavuş Serhat Bal neden şehit oldu, kaç yaşındaydı?



Kuzay Irak Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde görevki olan Uzman Çavuş Serhat Bal'ın terör örgütü üyeleri tarafından açılan taciz ateşi sonrasında şehit düştüğü haberi duyanları üzüntüye boğdu. Aslen Düzceli olan Uzman Çavuş Serhat Bal'ın Gölyaka ilçesine bağlı olan Bakacak köyünde ikamet eden ailesinin evine ateş düştü.

Serhat Bal'ın şehadet haberi acılı aileye Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş ile birlikte kurum müdürleri tarafından ulaştırıldı.

Şehit Uzman Çavuş Serhat Bal

Şehidin evi Türk Bayrakları ile donatılırken, şehit haberini alan Serhat Bal'ın yakınları acılı ailenin yanına koştu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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