Seri üretim için ger sayım başladı: Yeni nesil Altay tankında test heyecanı!













SAVUNMA PROJELERİNDE TOPLAM BÜTÇE 75 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

“TESTLERDEN SONRA HEMEN ÜRETİM YAPMAYA BAŞLAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Milli Savunma Bakanlığı'nın Arifiye yerleşkesindeki BMC fabrikasında gerçekleştirilen yeni Altay tanklarının test edilmek üzere TSK'ya teslim edilmesi programında yaptığı konuşmasında siyasetin böyle bir özelliği olduğunu ifade etti ve Altay tankının TSK'ya devir töreninde gönülleri de almasının kendilerine ayrı bir güzellik kazandırdığını ifade etti. Türkiye'nin "milli teknoloji transferi" meyvelerini veriyor. Kırsal kesimde Türk askeri hakimiyetini güçlendirmek amacıyla milli bir tesiste geliştirilen araç, Türk ordusuna teslim edildi ve test çalışmalarına başlandı.BMC Savunma'nın Savunma Sanayii Başkanlığı Projesi kapsamında ürettiği iki yeni ALTAY tankı dün Sakarya Alifye'de düzenlenen bir törenle test edilmek üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Yeni ALTAY tankı, muharebe kabiliyetini geliştirmek için en son teknoloji ve yenilikleri ekleyerek modern muharebe ortamı koşullarına uyum sağlayacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yeni Altay tanklarının teslim töreninde bir konuşma yaptı. Hedefin tam bağımsız bir savunma sanayii olduğunu kaydeden Erdoğan, savunma projelerine ayrılan toplam bütçenin 75 milyar dolara ulaştığını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının başlıkları;- Sevgili Sakarya halkı, savunma sanayimizin değerli emekçileri, bugün son gününü kutladığımız Ramazan-ı Şerif'i tebrik ederim. Akyazı'da farklı ritüeller desem bugün, kutlamalar da... Siyasetin öyle bir özelliği var ki selam vermeden gitmenin faturası ağır geliyor. Bu Altay tankının bugün teslim edilmesi bizlere ayrı bir güzellik katmıştır. Öncelikle bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal ve ardından tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum. Bugün gurur duyduğumuz bir proje daha; Altay tankında test için devir teslim töreni gerçekleştiriyoruz.- Bugüne kadar bu şekilde birçok araç ürettik. Çok sayıda araç üretimi başarıyla geliştirildi. Birliklerimizle birlikte yine taarruz bombalarını devreye soktuk. Çok çeşitli ürünlerimiz var. Aynı zamanda araçlarımız için tanksavar mühimmatı ve silah sistemleri üretiyoruz. Neyse ki karayolu araçları alanında tüm ihtiyaçlarımızı giderecek hale geldik. Bununla yetinmiyoruz, dost ve müttefik milletleri destekliyoruz. Araçlarımız çatışma bölgesinde başarıyla test edilmiştir. Sevgili dostlar, yeni Altay Tankı ile savunma sanayinde atılımlar geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. - Diğer savunma projeleri gibi, birçok zorlukla karşı karşıyayız. Projemiz engellenmeye çalışıldı. Mağduru olduğumuz tüm saldırılara rağmen pes etmedik. En iyisi için çok çalıştık. Özellikle mühendislerimiz çok emek verdi. Milli alt sistemleri tasarlandı. Birçok yeni sistemi tanklarımıza entegre ettiler. Yeni Altay ortaya çıktı.Ordumuz testleri bitirir bitirmez tanklarımızda seri üretimi başlatacağız. Arifiye tesislerinde 'Biz burayı Katar'a sattık' denildiği gibi gerek yok. Burada yüzde 51 bize, yüzde 49 Katar'a ait. En önemli yönü şudur: Onu sabit sermaye noktasına kadar güçlendirebilir. Bütün bunları bilmeden bütün siyasi sermayelerini yalan üstüne yalan burada tüketiyorlar. Arifiye tesislerinde ayrıca 400 bg segmentinde Türkiye'nin ilk yerli ve milli olarak geliştirilen askeri motorlar da mevcut. Bundan sonraki süreçte 600, 1000 ve 1500 beygirlik tank motorları da geliştirilecek. - Yeni Altay tankı bu coğrafi bölgede silahlı kuvvetlerimiz için önemli bir güç unsuru olacağına inanıyorum. Milli Savunma Bakanlığı'na, Savunma Sanayii Başkanı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, BMC Savunma'ya ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.