Serkan Altunorak Disney Plus'a geçti' Nomen dizisi yakında seyirciyle buluşacak

Disney Plus'ın Türkiye sahasına girmesiyle birlikte birçok ünlü ismin yeni projeleri de belli oldu. Platforma transfer olan isimlerden biri de Serkan Altunorak oldu. Peki Serkan Altunorak'ın Disney Plus'da yayınlanacak dizisi nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Edinilen bilgilere göre dizi 8 bölüm şeklinde yayınlanacak. Dizinin çekimlerine henüz başlanmadığı ancak yakın zamanda başlanacağı da biliniyor. Nomen dizisinin yapımcılığını Medyapım, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu, senaristliğini ise Zafer Külünk üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Serkan Altunorak'ın yanında ise Halit Ergenç, Deniz Türkali, Songül Öden ve Melis Sezen yer alıyor.
Serkan Altunorak yeni dizisiSerkan Altunorak Disney Plus platformunda yayınlanacak olan Nomen dizisinde yer alacak. Dizide insanların düşüncelerinin sese çevrildiği bir cihaz icat eden ve bu icattan sonra hayatı değişen eşi ise komada olan bir bilim insanının hayatı konu edilecek.
Edinilen bilgilere göre dizi 8 bölüm şeklinde yayınlanacak. Dizinin çekimlerine henüz başlanmadığı ancak yakın zamanda başlanacağı da biliniyor. Nomen dizisinin yapımcılığını Medyapım, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu, senaristliğini ise Zafer Külünk üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Serkan Altunorak'ın yanında ise Halit Ergenç, Deniz Türkali, Songül Öden ve Melis Sezen yer alıyor.