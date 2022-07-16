Dizi
16 Temmuz 2022 - 12:34

Serkan Altunorak Disney Plus'a geçti' Nomen dizisi yakında seyirciyle buluşacak

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden Serkan Altunorak'ın hayranları merakla hangi dizide rol alacağını araştırmaya başladı. Peki Serkan Altunorak hangi dizide yer alacak? Dizi ne zaman yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde.

Dizi
16 Temmuz 2022 - 12:34
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Serkan Altunorak Disney Plus'a geçti' Nomen dizisi yakında seyirciyle buluşacak
Disney Plus'ın Türkiye sahasına girmesiyle birlikte birçok ünlü ismin yeni projeleri de belli oldu. Platforma transfer olan isimlerden biri de Serkan Altunorak oldu. Peki Serkan Altunorak'ın Disney Plus'da yayınlanacak dizisi nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Serkan Altunorak yeni dizisi

Serkan Altunorak Disney Plus platformunda yayınlanacak olan Nomen dizisinde yer alacak. Dizide insanların düşüncelerinin sese çevrildiği bir cihaz icat eden ve bu icattan sonra hayatı değişen eşi ise komada olan bir bilim insanının hayatı konu edilecek. 

Serkan Altunorak Yeni Dizisi

Edinilen bilgilere göre dizi 8 bölüm şeklinde yayınlanacak. Dizinin çekimlerine henüz başlanmadığı ancak yakın zamanda başlanacağı da biliniyor. Nomen dizisinin yapımcılığını Medyapım, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu, senaristliğini ise Zafer Külünk üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Serkan Altunorak'ın yanında ise Halit Ergenç, Deniz Türkali, Songül Öden ve Melis Sezen yer alıyor.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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