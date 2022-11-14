Serkan Çayoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Serkan Çayoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?





SERKAN ÇAYOĞLU HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Kızların gözdesi olan yakışıklılığı ile kendine hayran bırakan Serkan Çayoğlu'nun kim olduğu araştırılıyor.Yakışıklı oyuncunun yer aldığı projeler ve hayatı merak ediliyor. İşte Serkan Çayoğlu hakkında merak edilen tüm detaylar…1987'de Almanya'da dünyaya gelen Serkan Çayoğlu’nun ikiz kardeşi vardır. Üniversite eğitimini Almanya'da tamamlayan Serkan Çayoğlu, ekonomi üzerine eğitim aldı. Üniversite eğitimi sırasında fiziği ve yakışıklılığı ile keşfedilen Serkan Çayoğlu modellik yapmaya başlamıştır.Oyunculuğa olan merakı nedeniyle Türkiye'ye gelen Serkan Çayoğlu İstanbul'da Ümit Çırak Modern Oyunculuk Atölyesinde ders aldı. Ümit Çırak ve Dolunay Soyser’ten oyunculuk eğitimi alan yakışıklı oyuncu 2012 yılında ekrana gelen Kuzey Güney dizisi ile sektöre giriş yaptı. Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşı rolünde ekrana gelen Serkan Çayoğlu, 2013 yılında ise Hande Yener'in Ya Ya ya isimli şarkısının klibinde oynadı. 1.87 boyundaki yakışıklı oyuncu 2014 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Zeytin Tepesi dizisinde başrol olarak yer aldı. Serkan Çayoğlu'nun dizideki partneri ise Aslıhan Gürbüz oldu. Dizi reytinglerinin düşük olması nedeniyle kısa sürede final yaptı. Serkan Çayoğlu için yükseliş Fox TV ekranlarında yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisi ile oldu. Dizide Ayaz karakterine hayat veren yakışıklı oyuncular partneri ise Özge Gürel oldu. Dizi ile başlayan aşkları evlilikle noktalandı.Kıbrıs: Zafere Doğru-2021 Yeni Hayat-2020 Adem-Halka-2019 Cihangir-Börü-2017 Kaya Ülgen-Hayatımın Aşkı-2016 Demir-Zeytin Tepesi-2014 Burak Altaylı-Kiraz Mevsimi-2014 Ayaz-Kuzey Güney-2011 - 2013