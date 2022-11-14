Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 10:25

Serkan Çayoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Serkan Çayoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Türk sinema sektöründe yakışıklı isimleri arasında yer alan Serkan Çayoğlu hakkında merak edilenler araştırılıyor. Ünlü ismin nereli olduğu, kim olduğu merak ediliyor. İşte Serkan Çayoğlu hakkında merak edilen tüm detaylar…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 10:25
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Serkan Çayoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Serkan Çayoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Kızların gözdesi olan yakışıklılığı ile kendine hayran bırakan Serkan Çayoğlu'nun kim olduğu araştırılıyor.Yakışıklı oyuncunun yer aldığı projeler ve hayatı merak ediliyor. İşte Serkan Çayoğlu hakkında merak edilen tüm detaylar…

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

1987'de Almanya'da dünyaya gelen Serkan Çayoğlu’nun ikiz kardeşi vardır. Üniversite eğitimini Almanya'da tamamlayan Serkan Çayoğlu, ekonomi üzerine eğitim aldı. Üniversite eğitimi sırasında fiziği ve yakışıklılığı ile keşfedilen Serkan Çayoğlu modellik yapmaya başlamıştır.

Serkan Çayoğlu kimdir

Oyunculuğa olan merakı nedeniyle Türkiye'ye gelen Serkan Çayoğlu İstanbul'da Ümit Çırak Modern Oyunculuk Atölyesinde ders aldı. Ümit Çırak ve Dolunay Soyser’ten oyunculuk eğitimi alan yakışıklı oyuncu 2012 yılında ekrana gelen Kuzey Güney dizisi ile sektöre giriş yaptı.

Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşı rolünde ekrana gelen Serkan Çayoğlu, 2013 yılında ise Hande Yener'in Ya Ya ya isimli şarkısının klibinde oynadı.

1.87 boyundaki yakışıklı oyuncu 2014 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Zeytin Tepesi dizisinde başrol olarak yer aldı. Serkan Çayoğlu'nun dizideki partneri ise Aslıhan Gürbüz oldu. Dizi reytinglerinin düşük olması nedeniyle kısa sürede final yaptı.

Serkan Çayoğlu için yükseliş Fox TV ekranlarında yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisi ile oldu. Dizide Ayaz karakterine hayat veren yakışıklı oyuncular partneri ise Özge Gürel oldu. Dizi ile başlayan aşkları evlilikle noktalandı.

Serkan Çayoğlu evli mi

SERKAN ÇAYOĞLU HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Kıbrıs: Zafere Doğru-2021

Yeni Hayat-2020

Adem-Halka-2019

Cihangir-Börü-2017

Kaya Ülgen-Hayatımın Aşkı-2016

Demir-Zeytin Tepesi-2014

Burak Altaylı-Kiraz Mevsimi-2014

Ayaz-Kuzey Güney-2011 - 2013

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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