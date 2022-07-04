Serkan Taşçı kimdir? Uzman Çavuş Serkan Taşçı kaç yaşında, nerelidir? Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber!

Şehit Serkan Taşçı kimdir?

1 Temmuz 2022 tarihinde Pençe-Kilit operasyonunda P.Uzm.Çvş. Serkan Taşçı araziden kayıp düşerek şehit olmuştur.Milli Savunma Bakanlığı şehit haberini bu haberle duyurdu: '1 Temmuz 2022'de kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Serkan Taşçı operasyon bölgesinde arazide kayıp düşünce şehit oldu. Değerli şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.'Şehit düşen uzman çavuş Serkan Taşçı'nın hayatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır.