Kim Kimdir
04 Temmuz 2022 - 23:16

Serkan Taşçı kimdir? Uzman Çavuş Serkan Taşçı kaç yaşında, nerelidir? Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber!

Operasyon bölgesinde arazide düşüp vefat eden Serkan Taşçı'nın kim olduğu merak edilmektedir. Şehit Uzman Çavuş Serkan Taşçı kimdir? İşte ayrıntılar.

Kim Kimdir
04 Temmuz 2022 - 23:16
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Serkan Taşçı kimdir? Uzman Çavuş Serkan Taşçı kaç yaşında, nerelidir? Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber!
1 Temmuz 2022 tarihinde Pençe-Kilit operasyonunda P.Uzm.Çvş. Serkan Taşçı araziden kayıp düşerek şehit olmuştur.

Şehit Serkan Taşçı kimdir?

Milli Savunma Bakanlığı şehit haberini bu haberle duyurdu:

'1 Temmuz 2022'de kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Serkan Taşçı operasyon bölgesinde arazide kayıp düşünce  şehit oldu. Değerli şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.'

 

serkan taşçı

Şehit düşen uzman çavuş Serkan Taşçı'nın hayatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır. 

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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