MAGAZİN
21 Ocak 2022 - 13:35
Güncelleme: 21 Ocak 2022 - 13:50

Sermiyan Midyat, Malatya Havalimanı'ndan gözaltına alındı!

Bir titayro gösterisi için Malatya'ya giden Sermiyan Midyat, uçaktan iner inmez gözaltına alındı. Polisler tarafından adliyeye götürülen ünlü oyuncunun ifadesi alındı.

MAGAZİN
21 Ocak 2022 - 13:35
Güncelleme: 21 Ocak 2022 - 13:50
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Sermiyan Midyat, Malatya Havalimanı'ndan gözaltına alındı!
Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, tek kişilik tiyatro gösterisinin sahnesi için Malatya'ya geldi. Erhaç Havaalanı'na gelen Midyat, uçaktan iner inmez havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. 








Hakkında açılan bir davada daha önceden vermesi gereken ifadeyi vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, kendisini uçak çıkışından alan polisler tarafından adliyeye götürüldü.



 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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