Sermiyan Midyat, Malatya Havalimanı'ndan gözaltına alındı!













Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, tek kişilik tiyatro gösterisinin sahnesi için Malatya'ya geldi. Erhaç Havaalanı'na gelen Midyat, uçaktan iner inmez havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı.Hakkında açılan bir davada daha önceden vermesi gereken ifadeyi vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, kendisini uçak çıkışından alan polisler tarafından adliyeye götürüldü.