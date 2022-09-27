EKONOMİ
27 Eylül 2022 - 15:29

Sert düşüşle dip seviyeyi gören gram ve çeyrek altın ne kadar olacak? Uzman isimden dikkat çeken yeni altın tahminleri..

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş piyasaların arasındaki farkı giderek artırıyor. Bankalararası piyasada gram altın 968,02 lira alış ve 968,20 lira satış fiyatından işlem görürken Kapalıçarşı'da gram altın 1000 TL'den satışları devam ediyor. Altındaki düşüşün daha ne kadar süreceğini merak eden vatandaşlar, "Gram ve çeyrek altın ne kadar olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Uzman isimler ise bu fiyatlarını kalıcı olmadığını belirterek yeni rakam tahminlerini paylaşıyorlar..

EKONOMİ
27 Eylül 2022 - 15:29
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Sert düşüşle dip seviyeyi gören gram ve çeyrek altın ne kadar olacak? Uzman isimden dikkat çeken yeni altın tahminleri..


Güncel altın fiyatı yatırımcılar tarafından haftanın ikinci işlem gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatı, ons değerinde ve dolar kurunda gözlenen hareketliliğe paralel olarak yön değiştirerek 2,5 yılın en düşük seviyesini gördü. Düşüş, doların güçlenmesi ve merkez bankasının para politikasını sıkılaştırmaya devam etmesiyle devam etti. 27 Eylül 2022 Kapalıçarşı'da Gram ve Çeyrek altın fiyatlarının ise gittiği yol merakla izleniyor.

gram ve çeyrek altın ne kadar olacak



Tüm gözler bugünlerde altının fiyatına çevrildi. Bir ons altın, son 2,5 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Altın fiyatlarındaki bu düşüşün ardından alım zamanı geldi diyenler kuyumculara yöneldi ve net ile Kapalıçarşı fiyatları arasındaki fark giderek açıldı. Piyasa çöküşü bazı yatırımcıları ve vatandaşları şaşırttı. "Altın fiyatı düşmeye devam edecek mi? Çeyrek altın ve gram altının fiyatı nedir?" sorusunu yanıtlayan finans piyasası uzmanı Reşat Yılmaz, yeni rakamları işaret etti.

27 Eylül Gram altın fiyatı

27 Eylül Salı günü gram altının güncel verilerine göre 968,02 lira alış ve 968,20 lira satış fiyatı üzerinden işlem gördüğü bildirildi. Çeyrek altında son kaydedilen verilere göre 1.548,84 lira alış ve 1.583,01 lira satış fiyatında işlemde görülüyor.

Gram altındaki farklar dikkat çekiyor

Finans piyasaları uzmanı Reşat Yılmaz, güncel altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamasında altındaki bu sert düşüşün kendileri için de sürpriz olduğunu söyledi. Ancak bu düşüşün kalıcı olmayacağını savunan Yılmaz, yıl içerisinde gram altının yeniden 1200 TL aralığında olmasını beklediklerini ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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