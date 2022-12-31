Sertaç Şanlı'nın son durumu hakkında Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikivevicius basına açıklamalarda bulundu.













2021'den beri Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Sertaç Şanlı bu sene sakatlıklardan ötürü talihsiz bir sezon geçiriyor. Barcelona koçu Sarunas Jasikevicius, Kızılyıldız maçı öncesinde öğrencisi hakkında konuştu. Saras, "Sertaç Şanlı’yı maç kadrosuna kesinlikle dahil edeceğiz. Şimdilik birkaç antrenmanda durumunu gözetleyip sonrasında ne durumda olduğunu göreceğiz ve nihai kararı vereceğiz. Maç öncesindeki bu tarz idmanlar takımdan ziyade bireysel gerçekleşir zira sakatlığının sonrasında takımla henüz çalışma fırsatı olmadı. Fakat Sertaç Şanlı çok zeki bir oyuncu. Öyle ya da böyle parkede aldığı dakikalarda bize çokça faydası olacaktır" şeklinde konuştu.Sertaç Şanlı, 2021 yazında bizzat Sarunas Jasikevicius'un talebiyle Barcelona'ya transfer edilmişti. 2020-2021 sezonunda Anadolu Efes ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan milli oyuncu son iki sezondur İspanya'da kariyerine devam ediyor.