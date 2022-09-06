YAŞAM
06 Eylül 2022 - 19:33

Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın devrilmesi neticesinde hareket halinde olan servis aracı kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, yol bir saat boyunca trafiğe kapatıldı.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 19:33
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Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı

Kaza, Gebze ilçesi D-100 Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celil Y. idaresindeki 04 AAK 295 plakasına sahip tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. O esnada hareket halinde olan Dursun Y. idaresindeki 41 P 9842 plakasına sahip servis aracı da duramayarak tıra çarptı, ardından da orta refüje girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay mahaline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yollandı. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelen ekipler, tırda ve servis aracında bulunan toplam 5 yaralıya müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansa alınarak çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza sebebiyle Ankara istikameti trafiğe 1 saat boyunca kapatıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Editörü
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