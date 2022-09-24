Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı













Kaza, Kandıra Yolu üzeri Yassıbağ Mahallesi'nde yer alan şantiye alanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, şantiye alanından yola çıkan kamyon ile İzmit istikametine hareket halinde olan S.Ö. idaresindeki servis minibüsü çarpıştı. Çarpışma neticesinde araçlar savrularak durabildi. Servis minibüsü içerisinde yer alan 1'i çocuk toplam 5 yaralı, bölgeye ulaşan sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.