Kaza, Kandıra Yolu üzeri Yassıbağ Mahallesi'nde yer alan şantiye alanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, şantiye alanından yola çıkan kamyon ile İzmit istikametine hareket halinde olan S.Ö. idaresindeki servis minibüsü çarpıştı. Çarpışma neticesinde araçlar savrularak durabildi. Servis minibüsü içerisinde yer alan 1'i çocuk toplam 5 yaralı, bölgeye ulaşan sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.Mehmet Ekrem Ceylan
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 13:18
Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
Mehmet Ekrem Ceylan KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyon ile servis minibüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak suretiyle toplam 5 kişi yaralandı.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 13:18
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