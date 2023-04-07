Sevenleri şokta! Ünlü sunucu Zahide Yetiş apar topar boşandı: Nedenini ise canlı yayında itiraf etti!

Ünlü sunucu Zahide Yetiş canlı yayın esnasında sevenlerini üzen bir haber paylaştı! Peki Zahide Yetiş neden ayrıldı? Eşiyle boşanma sebepleri neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZAHİDE YETİŞ EŞİNDEN AYRILIYORZahide Yetiş 2014 senesinde iş insanı olarak çalışan Cem Arısoy ile evlenmiş ve 2018 senesinde Aras'ı kucaklarına almışlardı. Özel hayatını çok fazla göz önünde taşımayan Yetiş, eşi ile ilgili ayrılık haberini paylaştı. Yetiş çocukları ile yeni sayfalar açtığını ve Cem Arısoy'dan ayrıldığını söyledi. 9 senedir evli olan çift sessiz şekilde boşandı. Zahide Yetiş, ayrılık sebeplerini eşinin İstanbul'da az vakit geçirmeleri olduğunu ve İzmir'de yaşadığını söyledi.
Aynı zamanda Zahide Yetiş hayatın başka yerlere götürebileceğini ve o şekilde de devam edilebileceğini belirtti. Zahide Yetiş bu senenin çocuğu ve kendisi için önemli olduğunu, hayatının büyük bir kısmını İzmir'deki evinde geçirdiğini, oğlu ve babaannesiyle görüşmeye devam ettiğini de söyledi. Zahide Yetiş Paris'te evlilik teklifi alması sebebiyle Paris'te evlendiklerini, aileleri için düğün yaptıklarını ve çok mutlu olduklarını söylemişti. Zahide Yetiş aynı zamanda sevenlerine hamilelik haberini de canlı yayından duyurmuş ve şimdiye kadar sevenlerinin duasını aldığını ve güzel haberi de onlarla paylaşmak istediğini söylemişti.