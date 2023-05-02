Severek yerken sağlığınızdan olabilirsiniz! Farkında olmadan vücudunuzu çökertiyor







VÜCUDA TAHMİN EDİLMEYECEK ZARARLARI VAR







Gündelik hayatta tercih edilen hazır besinler vücuda bazen tahmin edilemeyen zararlar verebiliyor. Peki bu besinler hangileri? Hangi besinlerin hayatımızdan çıkarılması gerekiyor? Uzmanlar uyardı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Uzman isimler belirli besinlerin insanların hayatından çıkarmaları gerektiği konusunda sık sık uyarı yapıyor. Bu besinlerden biri içinde süt olmayan kahve kreması. Bu ürün sıvı formda tüketildiği zaman özellikle karaciğere yoğun zarar verebiliyor. Mısır şurubu ise sindirim sorunlarına sebep oluyor. Bu kremanın içinde olan yapay tatlandırıcılar da birçok sorun yaratıyor. Bu sebeple sade kahve içmek veya yulaf, badem, hindistan cevizi sütü kullanmak öneriliyor. Asitli içeceklerin verdiği büyük zararlar yanında diyet asitli içecekler de içinde olan yapay tatlandırıcılar gerçek şekerden bile daha fazla zarar veriyor. Yapay tatlandırıcılar kansere ve sindirim sistemi sorunlarına sebep oluyor. Bu tür içecekler içinde olan aspartam da diyabet gelişimine sebep oluyor. Fıstık ezmelerinin içinde olan doymamış yağlar faydalı olsa da yağı azaltılan fıstık ezmeleri faydalı değil zararlı oluyor. Az yağlı fıstık ezmelerinin tüketim miktarına göre kalp sağlığını da etkiliyor. Aynı zamanda şeker ve katkı maddesi tüketimine de sebep olabiliyor.Yağı azaltılan fıstık ezmelerinin içinde ilave olduğu düşünülüyor. Fıstık ezmesi alırken içinde yer fıstığı, yağ ve tuz olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Kısa sürede kahvaltı yapan insanların sık sık tercih ettiği kahvaltılık gevrekler de zararlı olabiliyor. Tahıl içeren bu gıdalar içinde yüksek derecede karbonhidrat barındırıyor ve tok tuttuğu düşünülse de kan şekerini ani şekilde yükseltiyor ve gün içinde halsizlik, ani acıkma ve ruh hali değişikliklerine sebep oluyor. Beyaz unla yapılan gevrekler tam buğday unlu gevrekler tercih edilebilir. Özellikle gençlerin sık sık tükettiği salam hipertansiyon ve kalp hastalığına zemin hazırlıyor. Aynı zamanda içinde bulunan yüksek doymuş yağ oranı da sağlığa ciddi zararlar verebiliyor. Son dönemlerde zararları ile ilgili sık sık uyarı yapılan Noodle da asla tüketilmemesi gereken besinler arasında yer alıyor. Bu besin içinde bulunan kimyasal işlemler büyük tehlike oluşturuyor ve besin değerlerini öldürüyor. İçinde bulunan sodyumun da fazla olması bağımlılık yapmasına sebep oluyor ve sürekli yeme isteği ve açlık artmasına sebep oluyor. Yapay tatlandırıcılar da uzmanlar tarafından hiç önerilmiyor. Şekersiz olduğu için tercih edilen yapay tatlandırıcılar rafine şekerden daha tehlikeli olabiliyor. Bu sebeple uzmanlar yapay tatlandırıcı yerine ölçülü şekilde rafine şeker kullanımını öneriyor. İçinde jelatin bulunan tatlılar da yapay tatlandırıcı ve şeker yönünden zengin besinler oluyor. Jelatinler kanserojen yapay renkleri ve hiperaktiviteyle bağlantısı olan bir kimyasalla eşleştiriliyor. Enerji içecekleri de yapay tatlandırıcı ve şeker yönünden zengin bir içecek. İçinde olan şeker vücutta iltihaplanma yaratabiliyor. Uzmanlar enerji içeceklerinin içinde olan aroma vermek için kullanılan kimyasalların ne kadar tehlikeli olabileceğini sık sık vurguluyor.