Sevgililer günü için ilk adres BİM olacak: Onlarca yeni ürün geldi!













Bir çok üründe sevgililer gününe özel dev indirim yapan market dikkat çekti. 10 Şubat 2023'ten itibaren o marketten ulaşabileceksiniz. Sevdiklerinize alacağınız bir çok hediye seçeneği ile karşınızda. Hangi ürünlerde indirim mevcut? İşte tüm detaylar haberimizde.Sevgililer gününde sevdiklerine hediye arayanlara hem güzel indirimler eşlik etti. Sevgililer günü adına 10 Şubat 2023 tarihinden itibaren Bim Aktüelde çoğu üründe büyük indirim başlayacak.Kataloğunu yayınlayan Bim Aktüel sevdiğin insana hem kadın hem erkekler için ne alınabileceğinin seçeneklerini de bizlere sundu. Kampanyalı ürünlerde oyuncaklar dahil mutfak eşyaları, kurutma makinesi gibi çokça ürün bulunmaktadır. İşte katalogda bulunan kampanyalı ürünler şu şekildedir: -Fakir Closey Filtre Kahve Makinesi 459 TL -Relax Termos Bardak Çeşitleri 139 TL-Heifer Saç Kurutma Makinesi 229 TL-Schwartz Dönen Başlıklı Diş Fırçası 129 TL-3 farklı renk seçenekli Gün Batımı Dekoratif Lamba 129 TL-Polosmart Smartlife Pssw1 Akıllı Saat 159 TL-Kulaklık Çeşitleri 79 TL-Konuşan Defne Bebek 199 TL-Meyveli Gitar 44,50 TL-Eğlenceli Kafalar Kutu Oyunu 39,50 TL-Piccolo Mondi Parmak Kukla 5’li 44,50 TL-Peluş Hayvancık Oyun Arkadaşım 39,50 TL-Pilsan Saklama Kutulu Blok Oyuncaklar 129 TL-Karma Oyuncaklar 35 TLErkek Yarım Fermuarlı Sweatshirt 189 TL-Erkek Kışlık Oduncu Gömlek 135 TL -Casilli Kalpli Pijama Takımı 199 TL -Flamlı Eşarp 29,50 TL -Kadın Nakışlı Pelüş Terlik 39,50 TL -Letoon Erkek Kışlık Ayakkabı 219 TL -Paşabahçe Kalp Desenli Tabaklı Kahve Kupası 59,50 TL -Paşabahçe Kalp Desenli Ayaklı 2’li Meşrubat Bardağı 65 TL -Paşabahçe Kalp Desenli Kapaklı Sürahi 57,50 TL -Paşabahçe Kalp Desenli 8 Parça Çay Seti 109 TL -Paşabahçe 3’lü Kalp Desenli Su Bardağı 49 TL -Paşabahçe 4’lü Kırmızı Pasta Tabağı 109 TL -Naturalove Bambu Sunum Tabağı 67,50 TL -Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 9,50 TL. -Çemberli Badya 13,50 TL -Mısır Patlatma Tavası 29,50 TL -Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 29,50 TL -Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 39,50 TL -Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 19,50 TL -Peçetelik 17,50 TL -Saplı Faraşlı Fırça 32,50 TL -Tablet Mob Temizlik Seti 99 TL -Kepçe- Kaşık Altlığı 9,50 TL -Benante Standlı Kalpli Kupa Seti 4’lü 189 TL -Poly Yastık Kılıfı 2’li 45 TL -Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 269 TL -Molinella Çift Kişilik Lastkli Çarşaf 99 TL -Kardan Adam Balon Seti 27,50 TL-Oyuncak Gurme Yemek Seti 59 TL -LC Sevimli Oyuncak Lokomotif 79 TL -Garaj Yol Seti 99 TL -Çıkartmalı Boya ve Eğlem Kitapları 17,50 TL -Mesaj Veren Masallar 6,50 TL -Piccolo Mondi Ahşap Bul-Tak Puzzle 32,50 TL