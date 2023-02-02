Finans
02 Şubat 2023 - 17:30

Sevgililer gününe görülmemiş kampanya! Hediyeler bedavaya gelecek: Bu karttan varsa tam 500 TL hediye!

Maximum karttan aşk dolu indirim! Sevgililer Günü'nde sevgilinizi mutlu etmek istiyorsanız 5000 TL ve üzeri alışverişlerinizi taksitlendirin. Maximum karttan 500 TL indirim kazanın! İşte detaylar...

Finans
02 Şubat 2023 - 17:30
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Sevgililer gününe görülmemiş kampanya! Hediyeler bedavaya gelecek: Bu karttan varsa tam 500 TL hediye!


1-14 Şubat 2023 tarihleri arasında, seçili internet sitelerinden 5000₺ ve üzeri taksitli alışverişlerde Maximum kredi kartınızla 500₺ indirim kazanabileceksiniz. 

500₺ İNDİRİM İÇİN MAXİMUM SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI!

Maximum Kart, sevgililer gününe özel 1-14 Şubat 2023 tarihleri arasında özel bir kampanyaya imza atıyor. Kampanya kapsamında, seçili internet sitelerinden yapacağınız 5000₺ ve üzeri taksitli ödemenizde 500₺ indirim alabileceksiniz. Kullanıcılar Maximum Mobil üzerinden kampanyaya katılabilirler. 



 

Maximum

 

SEVGİLİLER GÜNÜNDE MUTLU EDEN KAMPANYA

Sevgililer Günü kampanyasının seçili siteler arasında Trendyol, N11, Hepsiburada, Amazon, Çiçeksepeti, Morhipo ve Pazarama online sayılıyor. Kampanyaya katılım için taksitli alışveriş koşulu aranıyor. Bu şart gereği cep telefonu alımlarında 500 TL indirim maalesef olmayacak. Maximum Kart müşterilerinin bu özel gününü kutlamak için kampanyasının kapsamını genişletti. Kredi kartınız ile sevgilinize, arkadaşınıza veya ailenize unutulmaz bir hediye almak istiyorsanız, Maximum Kart'ın sevgililer günü kampanyasından yararlanarak harcamanızı taksitlendirerek indirimlerden faydalanabilirsiniz. 

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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