Sevilen Komedyen Kaan Sekban, Vodafone Park'ta gösteri yaptı













Vodafone Park'ta geçtiğimiz günlerde alışılmışın dışında bir etkinlik gerçekleşti. Kulüp personeline yönelik olumu etki etki yaratması için planlanan organizasyonda, ünlü komedyen Kaan Sekban, gösteri yaptı. Beşiktaş Kulübü'nün davetlisi olarak Vodafone Park'ta gösteri yapan Kaan Sekban, izleyenleri her zaman ki üslubuyla kahkalara buldu. Yaşanan etkinliğin ardından Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah, Kaan Sekban'a teşekkür ederek plaket verdi ardından da kulüp personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Ayrıca, uzun yıllar sonra Beşiktaş'ta kadın yönetici olarak görev alarak çeken Mehtap Mutluşan Ferah'ın, kulüp çalışanlarının performansını arttırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceği öğrenildi.