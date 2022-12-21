Sevilla'da ayrılık...













La Liga ekiplerinden Sevilla'da İspanyol orta saha oyuncusu Isco'nun sözleşmesi feshedildi.Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid'den takıma katılan Isco, Sevilla'da toplam 19 maça çıktı. Toplamda 1265 dakika sahada kaldı. Bu maçların 12'si lig, 6'sı Şampiyonlar Ligi ve 1'i de İspanya Kral Kupası maçıydı. Sevilla formasıyla 1 gol atıp 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Tek golünü, Sevilla'nın Kopenhag'ı 3-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında kaydetti. Tam adı Francisco Román Alarcón Suárez olan Isco, 21 Nisan 1992'de İspanya'nın Benalmadena kentinde dünyaya geldi. Futbola Valencia altyapısında başlayan Isco; Malaga, Real Madrid ve Sevilla'da top koşturdu. Kariyerinde 3 La Liga, 5 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 1 İspanya Kral Kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 4 Kulüpler Dünya Kupası ve 1 U21 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu kazandı.