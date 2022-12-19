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19 Aralık 2022 - 15:35

Sevilla'da Marcao depremi! Ameliyat edileceği açıklandı

Sezon başında Galatasaray'dan İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun yeni takımındaki kariyeri pek hayal ettiği gibi ilerlemiyor. Marcao'nun yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği ortaya çıktı.

SPOR
19 Aralık 2022 - 15:35
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Sevilla'da Marcao depremi! Ameliyat edileceği açıklandı


La Liga ekibi Sevilla yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Marcao'ya 15 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın elde ettiği başarıda büyük katkısı olan Marcao yaz transfer döneminde astronomik bir bedelle La Liga ekibi Sevilla'ya transfer olmuştu.



Sevilla'nın kariyeri açısından önemli bir yer tutacağını düşünen Marcao yaz kampında da sıkı çalışıp kendisini Sevilla teknik ekibine göstermeyi hedefledi.

marcao sevilla'da yine sakatlandı

İspanya macerası istediği gibi olmadı

Sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalan Marcao, ilk kez Sevilla formasını Ekim ayında sırtına geçirdi. Sevilla forması ile ligde 4, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Marcao'dan kötü haber Sevilla'dan geldi.

Yine 3 ay iddiası! 

Son olarak 2 Kasım'da Manchester City maçında forma giyen Marcao, sağ bacağının femoris biceps kasında lif yırtığı sakatlığı yaşadı. Oyuncunun ameliyat edileceğini açıklayan Sevilla, en az üç ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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