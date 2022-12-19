Sevilla'da Marcao depremi! Ameliyat edileceği açıklandı

La Liga ekibi Sevilla yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Marcao'ya 15 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın elde ettiği başarıda büyük katkısı olan Marcao yaz transfer döneminde astronomik bir bedelle La Liga ekibi Sevilla'ya transfer olmuştu.
Sevilla'nın kariyeri açısından önemli bir yer tutacağını düşünen Marcao yaz kampında da sıkı çalışıp kendisini Sevilla teknik ekibine göstermeyi hedefledi.
İspanya macerası istediği gibi olmadı
Sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalan Marcao, ilk kez Sevilla formasını Ekim ayında sırtına geçirdi. Sevilla forması ile ligde 4, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Marcao'dan kötü haber
Sevilla'dan geldi.
Yine 3 ay iddiası!
Son olarak 2 Kasım'da Manchester City maçında forma giyen Marcao, sağ bacağının femoris biceps kasında lif yırtığı sakatlığı yaşadı. Oyuncunun ameliyat edileceğini açıklayan Sevilla, en az üç ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.