Sevilla’da Marcao pişmanlığı yaşanıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’dan 15 Milyon Euro bonservis ücretiyle İspanyol ekibi Sevilla’ya transfer olan Marcao, bu transferiyle büyük ses getirmeyi başarmıştı.
Avrupa’da transferiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Marcao’nun İspanyol ekibindeki kariyeri ise pek istediği gibi gitmemişti.
Yıldız isim bir kez daha sakatlık yaşadı
Sezon başından bu yana Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda toplamda yalnızca 7 karşılaşmada süre alan Marcao takımında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. İspanya’nın ünlü gazetelerinden Marca’da yer alan habere göre tecrübeli savunma oyuncusu bir kez daha büyük bir sakatlık yaşadı. Sahalardan yaklaşık olarak 6 ay uzak kalacağı ön görülen Marcao hakkında çıkan bu haber
kulüpte büyük bir endişe yarattı.