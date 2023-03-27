SPOR
27 Mart 2023 - 20:37

Sevilla'da Marcao pişmanlığı yaşanıyor

Galatasaray’dan Sevilla’ya transfer olan Marcao bir kez daha sakatlık yaşayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Marcao’nun sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SPOR
27 Mart 2023 - 20:37
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Sevilla’da Marcao pişmanlığı yaşanıyor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’dan 15 Milyon Euro bonservis ücretiyle İspanyol ekibi Sevilla’ya transfer olan Marcao, bu transferiyle büyük ses getirmeyi başarmıştı.

Avrupa’da transferiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Marcao’nun İspanyol ekibindeki kariyeri ise pek istediği gibi gitmemişti.



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Yıldız isim bir kez daha sakatlık yaşadı

Sezon başından bu yana Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda toplamda yalnızca 7 karşılaşmada süre alan Marcao takımında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

İspanya’nın ünlü gazetelerinden Marca’da yer alan habere göre tecrübeli savunma oyuncusu bir kez daha büyük bir sakatlık yaşadı. Sahalardan yaklaşık olarak 6 ay uzak kalacağı ön görülen Marcao hakkında çıkan bu haber kulüpte büyük bir endişe yarattı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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