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21 Aralık 2022 - 10:43

Sevilla'dan Galatasaray'a servetlik teklif! Nelsson için kapıyı çalacaklar

Galatasaraylı Victor Nelsson için bir süredir ilgisi olduğu bilinen İspanyol ekibi Sevilla'nın yeni bir teklifle kapıyı çalması bekleniyor.

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21 Aralık 2022 - 10:43
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Sevilla'dan Galatasaray'a servetlik teklif! Nelsson için kapıyı çalacaklar


Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arası öncesi Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe derbisi öncesi oynayacağı üç maçtan dokuz puan çıkararak derbiye moralli çıkmak istiyor.



Bir yandan hedefini Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk olarak belirleyen Aslan'da transfer çalışmaları da hız kazandı.

Galatasaray'a 24 yaşındaki stoperi Victor Nelsson için İspanya'dan flaş bir teklif geldi.

Sevilla'da gündem konusu Victor Nelsson!

La Liga takımlarından Sevilla'da stoper Marcao, geçtiğimiz günlerde sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Bu gelişme üzerine stoper transferi yapmak üzere harekete geçen Sevilla Yönetimi, daha önce de ilgi gösterdiği Victor Nelsson'u tekrardan listesine aldı.

nelsson için servet ödeyecekler

Serbest kalma maddesi 25 Milyon Euro olan Danimarkalı savunmacı için 17 Milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanan Sevilla için kötü haber geldi. 

Galatasaray'ın deneyimli savunmacıyı serbest kalma bedelinin altında bir bedele satmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. 

Nelsson'un da bu transferi çok istediği ancak Galatasaray cephesine transfer için baskı yapmayacağı gelen bilgiler arasında yer aldı. 

Victor Nelsson'un kariyeri

Kariyerine 2016 yılında Danimarka Ligi ekiplerinden Nordsjaelland'da başlayan Victor Nelsson, burada üç sezon boyunca forma giydi. 

2019 sezonunda bir başka Danimarka Ligi takımı olan Kopenhag'a transfer oldu. 

Nelsson ilk yurt dışı transferini 2021 kış transfer döneminde Galatasaray'a transfer olarak gerçekleştirdi. 

Galatasaray genç savunmacı için Kopenhag'a 7 Milyon Euro bonservis ödedi. Kariyerinde 241 maça çıkan 24 yaşındaki stoper 3 gol, 1 asist kaydetti.  Bu maçlarda 46 sarı kart gören Victor Nelsson 2 kere de kırmızı kart gördü.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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