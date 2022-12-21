Sevilla'dan Galatasaray'a servetlik teklif! Nelsson için kapıyı çalacaklar

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arası öncesi Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe derbisi öncesi oynayacağı üç maçtan dokuz puan çıkararak derbiye moralli çıkmak istiyor.
Bir yandan hedefini Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk olarak belirleyen Aslan'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Galatasaray'a 24 yaşındaki stoperi Victor Nelsson için İspanya'dan flaş bir teklif geldi.
Sevilla'da gündem konusu Victor Nelsson!La Liga takımlarından Sevilla'da stoper Marcao, geçtiğimiz günlerde sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu gelişme üzerine stoper transferi yapmak üzere harekete geçen Sevilla Yönetimi, daha önce de ilgi gösterdiği Victor Nelsson'u tekrardan listesine aldı.
Serbest kalma maddesi 25 Milyon Euro olan Danimarkalı savunmacı için 17 Milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanan Sevilla için kötü haber geldi. Galatasaray'ın deneyimli savunmacıyı serbest kalma bedelinin altında bir bedele satmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Nelsson'un da bu transferi çok istediği ancak Galatasaray cephesine transfer için baskı yapmayacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.