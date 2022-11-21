Sevilla'nın Victor Nelsson ısrarı devam ediyor! Ara transfer döneminde yeniden teklif yapacaklar













Kapıyı yeniden çalacaklar!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde sürpriz gelişmeler yaşanabilecek gibi gözüküyor.Sezon başında sarı kırmızılılardan Marcao'yu transfer eden Sevilla, ardından Danimarkalı yıldız Victor Nelsson'a da talip olmuştu.Galatasaray yönetimi Marcao'nun satışının ardından Victor Nelsson'un transferine onay vermezken, İspanyol ekibinin ise ısrarını sürdürdüğü iddia edildi.Teklifinin reddedilmesinin ardından Nelsson'u takip etmeye devam eden İspanyol kulübünün yetkililerinin Ocak ayındaki ara transfer döneminde bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı konuşuluyor. 24 yaşındaki savunma oyuncusu Victor Nelsson için Galatasaray'a yapacağı teklifi 20-25 Milyon Euro aralığında tutması beklenen Sevilla'nın bu kez transferde mutlu sona ulaşmak istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.