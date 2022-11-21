SPOR
21 Kasım 2022 - 23:17

Sevilla'nın Victor Nelsson ısrarı devam ediyor! Ara transfer döneminde yeniden teklif yapacaklar

Sezon başlangıcında Galatasaray'dan Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın Victor Nelsson'un transferi için ısrarı devam ediyor. İspanyollar yeniden teklif yapacaklar.

SPOR
21 Kasım 2022 - 23:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sevilla'nın Victor Nelsson ısrarı devam ediyor! Ara transfer döneminde yeniden teklif yapacaklar


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde sürpriz gelişmeler yaşanabilecek gibi gözüküyor.

Sezon başında sarı kırmızılılardan Marcao'yu transfer eden Sevilla, ardından Danimarkalı yıldız Victor Nelsson'a da talip olmuştu.



Galatasaray yönetimi Marcao'nun satışının ardından Victor Nelsson'un transferine onay vermezken, İspanyol ekibinin ise ısrarını sürdürdüğü iddia edildi.

victor nelsson galatasaray sevilla transfer

Kapıyı yeniden çalacaklar!

Teklifinin reddedilmesinin ardından Nelsson'u takip etmeye devam eden İspanyol kulübünün yetkililerinin Ocak ayındaki ara transfer döneminde bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı konuşuluyor.

24 yaşındaki savunma oyuncusu Victor Nelsson için Galatasaray'a yapacağı teklifi 20-25 Milyon Euro aralığında tutması beklenen Sevilla'nın bu kez transferde mutlu sona ulaşmak istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Eski Beşiktaşlı Fabri Süper Lig'e geri dönebilir! İspanyol kalecinin menajeri Süper Lig takımlarına önerdi
Eski Beşiktaşlı Fabri Süper Lig'e geri dönebilir! İspanyol kalecinin menajeri Süper Lig takımlarına önerdi
Lukas Podolski Polonya'da gollerine devam ediyor
Lukas Podolski Polonya'da gollerine devam ediyor
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda fark yaratacağını söyledi
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda fark yaratacağını söyledi
Cimbom gurbetçi golcüyü kadroya katmak istiyor! Deniz Undav transferi için yönetim harekete geçti
Cimbom gurbetçi golcüyü kadroya katmak istiyor! Deniz Undav transferi için yönetim harekete geçti
Lionel Messi: Katar'daki Dünya Kupası benim son şansım
Lionel Messi: Katar'daki Dünya Kupası benim son şansım
İngiliz futbolcu Bukayo Saka farklı kazandıkları İran maçı sonrası iddialı açıklamalar yaptı
İngiliz futbolcu Bukayo Saka farklı kazandıkları İran maçı sonrası iddialı açıklamalar yaptı
Son Haberler
120 bin kişi evini işini kurdu af bekliyor! Mahkumlara af çıkacak mı, infaz iyileştirmesi ne zaman çıkacak?
120 bin kişi evini işini kurdu af bekliyor! Mahkumlara af çıkacak...
Sarımsak ve limonla kolesterolden komple kurtulun! Kalp damarlarını matkap gibi açıyor..
Sarımsak ve limonla kolesterolden komple kurtulun! Kalp damarlarını...
Ihlamuru bu şekilde tüketin akciğer balgamından sonsuza kadar kurtulun!
Ihlamuru bu şekilde tüketin akciğer balgamından sonsuza kadar kurtulun!
Memur ve emekli maaşlarında hesaplamalar değişti: Yeni enflasyon hesapları ve refah payı tüm tahminler alt üst etti!
Memur ve emekli maaşlarında hesaplamalar değişti: Yeni enflasyon hesapları...
MEB'in kritik kararı bugün onaylandı! Öğretmenlere bugünden itibaren yüzde 30 indirim! 6,7,8. sınıf öğrencilerine LGS soru kitapçığı..
MEB'in kritik kararı bugün onaylandı! Öğretmenlere bugünden itibaren...
Bu yiyecekle saç dökülmesine dur deyin! Saçları gürleştiriyor, baştan sona yeniliyor..
Bu yiyecekle saç dökülmesine dur deyin! Saçları gürleştiriyor,...
Eski Beşiktaşlı Fabri Süper Lig'e geri dönebilir! İspanyol kalecinin menajeri Süper Lig takımlarına önerdi
Eski Beşiktaşlı Fabri Süper Lig'e geri dönebilir! İspanyol kalecinin...
Avrupa Yakası'nın Cem'ine yıllar adil davranmamış! Levent Üzümcü'nün son hali 'Bu o mu?' dedirtti!
Avrupa Yakası'nın Cem'ine yıllar adil davranmamış! Levent Üzümcü'nün...
Devletten kara kışta içinizi ısıtacak yardım! Ocak-Şubat-Mart'ta 900 TL hesaplara yatacak
Devletten kara kışta içinizi ısıtacak yardım! Ocak-Şubat-Mart'ta...
Lukas Podolski Polonya'da gollerine devam ediyor
Lukas Podolski Polonya'da gollerine devam ediyor
Teşkilat'tan sonra yeni MİT dizisi geliyor! Sipahi dizisinin oyuncu kadrosu resmen yıldız geçidi
Teşkilat'tan sonra yeni MİT dizisi geliyor! Sipahi dizisinin oyuncu...
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda fark yaratacağını söyledi
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda...
Kazadan sağ kurtulan Melis İşiten paylaştı! Sergen'in bilinci... Sanat camiası yasta!
Kazadan sağ kurtulan Melis İşiten paylaştı! Sergen'in bilinci......
Cimbom gurbetçi golcüyü kadroya katmak istiyor! Deniz Undav transferi için yönetim harekete geçti
Cimbom gurbetçi golcüyü kadroya katmak istiyor! Deniz Undav transferi...
Bu burçlar kolay kolay hasta olmuyor
Bu burçlar kolay kolay hasta olmuyor