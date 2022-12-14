Genel
14 Aralık 2022 - 15:28

Sevinç Erbulak Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı itiraflar gündem oldu

Sevinç Erbulak'tan şaşırtan itiraflar...

Genel
14 Aralık 2022 - 15:28
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Sevinç Erbulak Armağan Çağlayan’ın programında yaptığı itiraflar gündem oldu
Tiyatro kökenli başarılı oyuncu Sevinç Erbulak Armağan Çağlayan’ın programında öyle itiraflarda bulundu ki herkesi şaşkınlığa uğrattı. Dağhan Külegeç’in teyzesi olduğu haberi yakın zamanda herkesi şaşkınlığa uğratmıştı. Sakin ve magazinden uzak bir hayat yaşayan başarılı oyuncu Sevinç Erbulak babası ile ilgili son anısını anlattığında duygusal anlar yaşandı. Armağan Çağlayan ve Sevinç Erbulak

En son ona bağırmıştım 

Kuzenlerim dizisiyle tanınan başarılı oyuncu Sevinç Erbulak babasını çok erken kaybettiğini ve yaşadığı pişmanlıktan bahsetti. ‘Benim için en zor gündü. 13 yaşında kaybettim. Cenazesinde Şişli’den Zincirlikuyu’na kadar yürümüştük ben elimde babamın fotoğrafı tanımadığım onlarca insan. O gün babamın ne kadar önemli biri olduğunu anladım. Ona bir şiir yazdım o gün. Babam vefat ettiği gün kursum vardı geç kalmıştım. Babam bir şeyler çiziyordu. O anın son an olduğunu bilmiyordum. Acele ediyordum babam da ‘bir öpücük verseydin kızım’ dedi. Bende bağırarak ‘gelince öperim’ dedim acelem var kursa geç kalmışım bilmiyordum. Bir kaç saat sonra babam vefat etti.’ Diyerek yaşadığı o acı günden bahsetti. Hiç bir anı unutmadığı ve sanki yeni yaşamış gibi yıllar geçse de her detayı hatırladığından bahseden başarılı oyuncu acı gününden bahsederken duygusal anlar yaşattı. Sevinç Erbulak

Evet yeğenim 

Ailesinde her bireyin tanındığından bahseden başarılı oyuncu annesi ve babası ve kendi gibi yeğeninde tanınan bir sima olduğunu söyledi. Kavak Yelleri dizisiyle tanınan Dağhan Külegeç’in ablasının oğlu olduğunu söyledi. Yeğeni de teyzesi gibi oyunculuk yolundan ilerleyen Dağhan Külegeç’in yeğeni olduğunu da doğrulamış aldu.Sevinç Erbulak

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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