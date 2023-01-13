Sevinçten havalara uçuran müjde! İhtiyaç sahiplerine tamı tamına 1250 TL verilecek! O şartı taşıyanların almak için engeli yok!
Bakanlıktan sevindirici haber geldi. Devlet yardım ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık vasıtasıyla yapılan ödemeler sahiplerini bekliyor. Bakanlık ihtiyaç sahibi vatandaşlara yeni bir ödeme yapacağını duyurdu. Peki bu ödemenin detayları neler? Kimler başvurabilir? Yardım ödemeleri kimleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...
BAKANLIKTAN 2100 TL YARDIM PARASIAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın muhtaç vatandaşlara yaptığı ödemeler 2023 yılında da verilecek. Aile Destek Programı kapsamında alınacak başvurular için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek başvurularınızı gerçekleştirmeniz lazım. Devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı bu ödemeler kira yardımı, ihtiyaç yardımı olarak geçiyor. Bu ödemelerin muhatapları ihtiyaç sahibi vatandaşlar.
Ödemeleri düzenli olarak PTT sistemi üzerinden alabilirsiniz. Başvuru yapıldıktan sonra başvuran kişinin maddi durumu araştırılıyor. Kabul edildiğinde 15 gün içinde ödemeler oluyor. Paketten yararlandığınız taktirde ödemeler Haziran ayına kadar olacak. 850 ve 1250 TL arasında değişecek tutarları 1 yıl boyunca alabileceksiniz. Geçen yıl da olan ödemeleri bu sene de devam edecek. Bu başvurudan yararlanamayan kişiler ise kamuda çalışan, sosyal güvencesi olan kişiler. Gelir durumunuza göre bu ödemeler tarafınıza ödenecek. Kurum tarafından titizlikle araştırılacak. Hız kesmeden 2023 yılında da devam bu yardım ödemelerini alabilmek için e devlet sistemi üzerinden de kolayca başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.