MEDYA
11 Eylül 2022 - 00:52

Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan neden ayrıldı, geri dönecek mi? 16 sezondur izliyorduk!

Uzun süredir televizyon ekranlarında yer alan Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Şevket Çoruh ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki Şevket Çoruh neden diziden ayrıldı? Tüm detaylar haberimizde.

MEDYA
11 Eylül 2022 - 00:52
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Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan neden ayrıldı, geri dönecek mi? 16 sezondur izliyorduk!


16 sezondur televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin başından beri yer alan Mesut Komiser rolüyle Şevket Çoruh'un ayrılığı sevenlerini üzdü. Peki Çoruh neden diziden ayrılıyor? Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar dizisinden ayrılığı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı

Şevket Çoruh Türker İnanoğlu ile Arka Sokaklar dizisinin gelecek sezonunda Komiser Mesut'un yer alıp almayacağı ile ilgili görüşmelerini tamamladı. Görüşme sonunda karakterin tayini çıkması sonucunda senaryodan çıkarılmasına karar verildi. Ancak edinilen bilgilere göre Şevket Çoruh dönmek isterse yeniden dizi kadrosuna dahil olabileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor.



Şevket Çoruh Arka Sokaklar Dizisinden Neden Ayrıldı

Şevket Çoruh diziye dönecek mi

Edinilen bilgilere göre Şevket Çoruh uzun bir süre Arka Sokaklar dizi kadrosuna dönmeyi düşünmüyor ancak tahmin edilene göre oyuncuların diziden yüksek ücretler kazanmadığı ve Şevket Çoruh'un Çakallarla Dans filminden daha yüksek gelir elde etmesi sebebiyle iki üç filmlik bir performansla daha yüksek ücretler kazanabileceği konuşuluyor. Ancak gelecek sezonlarda Şevket Çoruh'a teklif gitse de önümüzdeki sezonda Mesut karakterinin dizide olmayacağı görülüyor. Şevket Çoruh'un diziden ayrılmasının bir diğer sebebi olarak ise dizi reytinglerinin artık çok düşmeye başlaması olarak gösteriliyor. Tahminlere göre eğer dizi reytingleri ile ilgili bir sıkıntı yaşanırsa yükseltme yaşamak için Mesut karakterine yeniden teklif götürüleceği düşünülüyor. Bir diğer taraftan da Şevket Çoruh'un ücret beklentilerinin Erler Film tarafından karşılanmadığı konuşuluyor. Yüksek çalışma saatlerine rağmen ücretinde artış isteyen Çoruh'un maddi beklentisinin karşılanmadığı için Arka Sokaklar dizisinden ayrılmak istediği ve kadroya önümüzdeki sezon için dahil olmadığı konuşuluyor.

Şevket Çoruh hangi projede yer alacak

Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar dizisinden ayrılmasıyla birlikte sevenleri önümüzdeki sezon hangi projede yer alacağını araştırmaya başladı. Şevket Çoruh'a birçok proje için teklif gittiği iddialar arasında ancak önümüzdeki sezon için Çoruh'un hangi proje kadrosunda isminin yazacağı kesin olarak bilinmiyor. Özellikle Arka Sokaklar dizisindeki Mesut karakteriyle gösterdiği performans sonrasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Şevket Çoruh'un önemli projelerin kadrosunda isminin yazması bekleniyor.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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