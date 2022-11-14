Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 21:10

Şevket Çoruh kimdir, nereli, yaşı kaç? Şevket Çoruh biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Başarılı oyuncu Şevket Çoruh kimdir, kaç yaşındadır, nerede dünyaya geldi, evli mi? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 21:10
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Şevket Çoruh kimdir, nereli, yaşı kaç? Şevket Çoruh biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Şevket Çoruh’un kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973'te doğdu. İstanbul'da doğmasına rağmen aslen Artvinlidir. İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da aldı ve lise öğrenimi için Kartal Anadolu Lisesi'ne girdi. Liseden mezun olduktan sonra sanat merkezi Müjdat Gezen Merkezinden mezun oldu.

Televizyon dünyasına reklamla girdi. İlk reklamlarından biri Kokoreççi reklamıdır. Günay Karacoğlu ile evlendi ve sonrasında ayrıldı. Bu evlilikten bir kızı var. Şu anda Özge Turna ile evlidir. Arka Sokaklar dizisi ile adından söz ettirmeye başladı. Dizide Mesut'un komiserine hayat verdi. Ancak geçtiğimiz aylarda usta oyuncu diziden ayrıldığını açıkladı.

ŞEVKET ÇORUH’UN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLERİ

2009 Sonsuz (Cihan)

2008 Usta (Ersun)

2004 Eğreti Gelin (Hasan)

2004 Anlat İstanbul (Recep)

2003 İnşaat (Sudi)

Arka Sokaklar Komiser Mesut 2006

Gönül Kudret 2006

Savcının Karısı Ünal 2005

Canın Sağolsun Tayfun 2005

Sultan Makamı Sultan 2003

Azad Zübeyir 2002

Yılan Hikayesi Yaşar 1999

Affet Bizi Hocam Bekir 1998

Köşe Kapmaca 1996

Sevda Kondu Rıza 1996

Çiçek Taksi Çamur Şevket 1995

Kayıp Aşklar Kemal 2004

Bir Aşk Hikayesi Musa 2004

Gülizar Pirasan 2004

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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