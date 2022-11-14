Şevket Çoruh kimdir, nereli, yaşı kaç? Şevket Çoruh biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Şevket Çoruh’un kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR? Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973'te doğdu. İstanbul'da doğmasına rağmen aslen Artvinlidir. İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da aldı ve lise öğrenimi için Kartal Anadolu Lisesi'ne girdi. Liseden mezun olduktan sonra sanat merkezi Müjdat Gezen Merkezinden mezun oldu. Televizyon dünyasına reklamla girdi. İlk reklamlarından biri Kokoreççi reklamıdır. Günay Karacoğlu ile evlendi ve sonrasında ayrıldı. Bu evlilikten bir kızı var. Şu anda Özge Turna ile evlidir. Arka Sokaklar dizisi ile adından söz ettirmeye başladı. Dizide Mesut'un komiserine hayat verdi. Ancak geçtiğimiz aylarda usta oyuncu diziden ayrıldığını açıkladı. ŞEVKET ÇORUH’UN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLERİ 2009 Sonsuz (Cihan) 2008 Usta (Ersun) 2004 Eğreti Gelin (Hasan) 2004 Anlat İstanbul (Recep) 2003 İnşaat (Sudi) Arka Sokaklar Komiser Mesut 2006 Gönül Kudret 2006 Savcının Karısı Ünal 2005 Canın Sağolsun Tayfun 2005 Sultan Makamı Sultan 2003 Azad Zübeyir 2002 Yılan Hikayesi Yaşar 1999 Affet Bizi Hocam Bekir 1998 Köşe Kapmaca 1996 Sevda Kondu Rıza 1996 Çiçek Taksi Çamur Şevket 1995 Kayıp Aşklar Kemal 2004 Bir Aşk Hikayesi Musa 2004 Gülizar Pirasan 2004