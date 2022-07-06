Geçen Pazartesi 3'üncü bölümüyle ATV ekranlarında yerini alan yeni dizi Sevmek Zamanı'ndan hayranlarını üzücü haber geldi. İzleyenlerin pek de dikkatini çekmeyen yapım için final çanları çalmaya başladı. Bunun üzerine dizinin takipçileri Sevmek Zamanı'nın ne zaman final yapacağına dair araştırmalar başladı.
Dizi
06 Temmuz 2022 - 21:44
Sevmek Zamanı dizisi final mi yapacak? ATV yeni dizisi Sevmek Zamanı dizisinden üzen haber! Final Yapıyor
Yayın hayatına bir süre önce başlayan ATV ekranlarının yeni dizisi Sevmek Zamanı'ndan üzücü haber geldi. Sevilen dizinin final yapıp yapmayacağı tartışılırken gelen haberler doğrultusunda final tarihi netlik kazandı. Peki, Sevmek Zamanı dizisi final mi yapacak? Sevmek Zamanı ne zaman final yapıyor? ATV'nin yeni dizisi hakkında merak edilenler...
Dizi
06 Temmuz 2022 - 21:44