Dizi
06 Temmuz 2022 - 21:44

Sevmek Zamanı dizisi final mi yapacak? ATV yeni dizisi Sevmek Zamanı dizisinden üzen haber! Final Yapıyor

Yayın hayatına bir süre önce başlayan ATV ekranlarının yeni dizisi Sevmek Zamanı'ndan üzücü haber geldi. Sevilen dizinin final yapıp yapmayacağı tartışılırken gelen haberler doğrultusunda final tarihi netlik kazandı. Peki, Sevmek Zamanı dizisi final mi yapacak? Sevmek Zamanı ne zaman final yapıyor? ATV'nin yeni dizisi hakkında merak edilenler...

Dizi
06 Temmuz 2022 - 21:44
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Sevmek Zamanı dizisi final mi yapacak? ATV yeni dizisi Sevmek Zamanı dizisinden üzen haber! Final Yapıyor
Geçen Pazartesi 3'üncü bölümüyle ATV ekranlarında yerini alan yeni dizi Sevmek Zamanı'ndan hayranlarını üzücü haber geldi. İzleyenlerin pek de dikkatini çekmeyen yapım için final çanları çalmaya başladı. Bunun üzerine dizinin takipçileri Sevmek Zamanı'nın ne zaman final yapacağına dair araştırmalar başladı.

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Sevmek Zamanı final mi yapıyor?

Bu senenin yaz dizileri arasında yer alan ve ATV ekranlarını süsleyen iddialı yapım Sevmek Zamanı'ndan hayranlarını üzecek haber geldi. Başrollerinde İlhan Şen'in ve Deniz Işın'ın bulunduğu yapımın gidişatı pek de iyi olmadı. Dizi, 5. bölümle birlikte ekranlara veda edeceğini duyurdu.

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Sevmek Zamanı ne zaman final yapıyor?

Diziden gelen final kararıyla birlikte birçok dizisever bu duruma üzülse de dizinin ne zaman ekranlara veda edeceği tartışılmaya başlandı. 20 Haziran Pazartesi günü ilk bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sevmek Zamanı, 25 Temmuz Pazartesi akşamında ekranlara veda edeceği duyuruldu. 

İlhan Şen ve Deniz Işın

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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